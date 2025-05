“Arrivederci, Roma”: il primo giallo di Monica Mazzarella

Divoratrice seriale di libri, Monica Mazzarella è stata protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, con Arrivederci, Roma, il suo primo romanzo, giunto in finale e ora disponibile in ebook.

L’autrice, che vive “tra la caleidoscopica Sicilia e il placido Nordest”, nel suo primo libro narra di Luis Privitero, giovane commissario capo alla Mobile di Roma: “garra” argentina e cuore siculo-emiliano, attende il sospirato trasferimento a Siracusa, quando scoppia un caso che coinvolge la Roma salottiera: Flaminia Fabiani viene ritrovata in fin di vita nella casa dell’ex fidanzato Claudio De Angelis, del quale si sono perse le tracce.

Poche ore dopo, un altro fatto di sangue: nella pineta di Castelfusano viene scoperto un cadavere, quello del fruttivendolo Gaspare Dionisio, protagonista di un’inquietante scenografia realizzata dal suo assassino.

Due indagini e meno di un mese per venirne a capo, ma Luis, tenace e battagliero, vuole congedarsi da Roma senza conti in sospeso e decide di raccogliere quest’ultima sfida. Finisce così per ritrovarsi al centro di un beffardo gioco di specchi in cui si alterna il riflesso di eleganti manichini in doppio petto a quello di criminali e di disperati, mentre in controluce appare un filo rosso di sangue che lega una sua vecchia indagine al presente, avvolgendo tutta la storia.

Per sbrogliare quel garbuglio, Privitero non sarà solo: suo malgrado, si ritroverà tra i piedi la sorella Agata. Piombata a casa del fratello per inseguire il sogno di diventare scrittrice, sbircia dal suo taccuino brandelli del caso e decide di intrufolarsi nelle indagini, improvvisandosi una versione sgangherata dell’iconica Jessica Fletcher. Irruente e vulcanica, sconquassa la vita del fratello, scontrandosi a più riprese con la sua burbera emotività, ma sarà un prezioso conforto quando il giovane commissario, con gli occhi inumiditi da una punta di malinconia, si scioglierà dall’abbraccio di quell’amante dannata e inebriante di nome Roma…