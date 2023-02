“Bestie” di Sofia Pirandello, un romanzo che racconta un rovente paese della Sicilia

“Bestie” di Sofia Pirandello (la pronipote del premio Nobel Luigi) è un romanzo che parla del Sud Italia, in particolare di un paesino rovente della Sicilia, una terra arida e ferita dalla siccità in cui la protagonista cresce trattenendo il fiato. Allontanata e poi richiamata dalla sua terra d’origine, scoprirà in essa il suo destino ineluttabile e il suo luogo della rivelazione…

“Sono nata in un paese del Sud bruciato dal sole. Non ricordo neppure un inverno nella mia infanzia. La mia terra è coperta di polvere e caldo. C’era caldo ovunque, sulle strade, nell’aria, in casa. Caldo sulla pelle, caldo sulle bestie, tra gli ulivi, caldo nella gola di lucertole e cicale.”

Ecco l’ambiente in cui cresce Lucia, la protagonista di Bestie (Round Robin Editrice), il nuovo libro di Sofia Pirandello. L’autrice, pronipote del drammaturgo, scrittore e premio Nobel Luigi Pirandello, è di ritorno in libreria con un libro che è ambientato proprio nella terra natale del bisnonno.

Lucia è cresciuta trattenendo il fiato in un rovente paese siciliano, un luogo in cui il caldo svuota la testa dai pensieri e fa ammalare di insoddisfazione. Attorno a lei ci sono un papà assente, un fratello grande che la considera appena e una mamma “pazza”, che non le perdona il male che lei stessa vive come una condanna: essere nata fimmina.

Mite fuori e incandescente dentro, Lucia trova rifugio nelle parole: appuntate in segreto su un diario, custodite come un tesoro, nascoste come una colpa, registrano quello che i suoi occhi neri intercettano e riflettono dentro di lei, i viscerali smottamenti del suo cuore.

Ormai giovane donna, Lucia parte da sola per la sua personale America, il Nord Italia. Qui inizia la sua vita, libera dal giogo dello sguardo materno, scoprendo e abbandonandosi completamente all’amore fino a lasciarsene consumare. Il Sud però tornerà a chiamarla a sé: è il suo destino ineluttabile, il luogo dell’origine e della rivelazione.

Dopo aver pubblicato il suo romanzo d’esordio, Candido suicida (Round Robin Editrice), che racconta di un uomo che dopo la fine della sua relazione decide di farla finita, rimanendo coinvolto in un’assurda avventura, Sofia Pirandello, nata a Roma e laureata in Filosofia, porta il lettore in una terra arida e ferita dalla siccità, in cui scorrono segreti rivoli di vita ferina e violenta.

Fotografia header: Sofia Pirandello nella foto di Laura Pirandello