Dal thriller postumo di Lucinda Riley all’inedito di Céline: i bestseller internazionali del momento

Scomparsa prematuramente un anno fa, Lucinda Riley (Le sette sorelle, La stanza delle farfalle, Giunti Editore) è la protagonista delle classifiche internazionali di maggio con The Murders at Fleat House (tr. it. Delitti a Fleat House, Giunti Editore), thriller inedito che ha conquistato immediatamente il 1° posto nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, il 2° in Germania e il 5° in Svezia.

L’improvvisa morte di Charlie Cavendish nell’austero dormitorio di Fleat House è un evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come un tragico incidente. L’autopsia, però, fa sorgere dei dubbi su cui è chiamata a indagare la tenace e volitiva ispettrice Jazz Hunter. Quando uno dei professori viene trovato morto e poco dopo un alunno scompare, la vicenda appare molto più complicata del previsto, portando alla luce intrighi familiari, tradimenti e vendette.

Da Oslo a Kiev, da Madrid a Roma, Noa (1° in Francia) di Marc Levy (Lei & lui, La promessa di un’estate, Rizzoli) è la storia di 9 cyber-fuorilegge che lavorano dietro le quinte per contrastare la corruzione del potere internazionale. In un momento in cui la nozione stessa di verità è sotto attacco e le democrazie vengono sabotate, il gruppo di hacker affronta Big Data, oligarchi e autocrati in una magistrale guerra informatica.

Pubblicato da Gallimard, definito da alcuni l’evento letterario dell’anno, Guerre (2°) è un manoscritto inedito di Louis-Ferdinand Céline (Morte a credito, Garzanti; Viaggio al termine della notte, Corbaccio) ritrovato tra i seimila fogli abbandonati dallo scrittore e medico quando fuggì dalla Francia in Germania nel giugno del 1944. Ispirato alle proprie esperienze personali, il romanzo, di circa 150 pagine, tratta del primo conflitto mondiale ed è permeato dalla presenza costante della morte e dall’orrore dei combattimenti.

Un si bel horizon (7°) di Françoise Bourdin (La promessa dell’oceano, L’eredità di Ariane, Baldini + Castoldi) è un romanzo familiare con protagonista Lisandra che, dopo la morte del marito e patriarca Ettore Bartoli, ha preso in mano le redini dell’Hôtel Bleu Azur. Sostenuta da due dei suoi quattro figli, ha saputo trasformare l’ex piccola locanda in uno dei gioielli dell’industria alberghiera corsa. Sebbene consapevole dell’età che avanza, Lisandra non si sente ancora pronta per passare la mano.

Fresco vincitore del «Libris Literatuur Prijs», Wormmaan (11° nei Paesi Bassi) di Mariken Heitman è un romanzo filosofico dalla prosa ricca e originale, una surreale caccia alle origini, all’identità e al destino.

Dopo una battuta d’arresto sul lavoro, l’orticoltrice Elke si ritira sulle isole Frisone portando con sé una specie dimenticata di pisello tramandata in famiglia – una varietà ermafrodita difficile da ibridare. Lentamente incomincia a capire che, nello stesso modo in cui lei manipola le varietà di ortaggi, la società manipola lei.

Avventura, personaggi contrastanti, conversazioni profonde e soprattutto tanto camminare sono i temi di Vier wandelaars en een Siciliaan (18) in cui quattro donne, fuggite per ragioni diverse dalle loro realtà, trascorrono una vacanza a piedi attraverso l’aspro paesaggio della Sicilia. Le scrittrici Elle van Rijn, Roos Schlikker, Femmetje de Wind e Marion Pauw hanno unito le forze per dare voce a queste donne.

You Made a Fool of Death With Your Beauty (5° nel Regno Unito) è il primo romanzo di genere rosa della scrittrice e videoartista nigeriana Akwaeke Emezi (Acquadolce, La morte di Vivek, Il Saggiatore) con protagonista una giovane donna, Feyi, che cinque anni dopo aver perso l’amore della sua vita vuole ricominciare a vivere, e si ritrova rapidamente coinvolta in alcuni incontri romantici seducenti e avvincenti.

Tenero ed esilarante, Thrown (7°), romanzo d’esordio della popolare conduttrice televisiva Sara Cox, ha per protagoniste quattro donne insoddisfatte che si iscrivono a un corso di ceramica. E come gli insignificanti grumi di argilla vengono amorevolmente modellati in vasi delicati e maestosi, così accade alle loro vite: le passioni e i dolori nascosti vengono scoperti, le relazioni si rompono e si ricreano, e viene rivelata la possibilità di trasformazione.

Elisabet Benavent, autrice della saga Nei panni di Valeria (Rizzoli), torna con la storia d’amore Todas esas cosas que te diré mañana (1° in Spagna). Miranda lavora come vicedirettore di una rivista di moda ed è felice con Tristán, per questo non capisce perché lui la stia lasciando e vorrebbe poter tornare indietro al momento in cui si sono incontrati. E se avesse davvero la possibilità di cambiare la sua storia?

La ladrona de huesos (4°) è il nuovo thriller di Manel Loureiro (Apocalisse Z, TEA). Laura, vittima di un brutale attacco, ha perso la memoria. Solo l’affetto di Carlos, l’uomo di cui si è innamorata, la aiuta a ricostruire il suo misterioso passato. Improvvisamente Carlos scompare senza lasciare traccia durante una cena romantica. Una telefonata al cellulare della giovane annuncia che se vuole rivedere in vita il suo compagno, dovrà accettare una sfida pericolosa dalle conseguenze impreviste: rubare le reliquie di un apostolo dalla cattedrale di Santiago. Senza esitazione, Laura intraprende la missione impossibile.

Ett lik för mycket (2° in Svezia) di Carin Hjulström è il terzo cozy crime della serie Säbyholms gröna fingrar, ambientata nel paesaggio idilliaco del lago Mälaren con protagonisti un’attrice svedese e il nipote orfano.

E se potessi tornare indietro nel tempo per stare con il tuo genitore anziano quando era giovane e in buona salute? È l’interrogativo che si pone Emma Straub (I vacanzieri, Rizzoli) nel suo ultimo romanzo This Time Tomorrow (9° negli Stati Uniti). Alice è alla vigilia del suo 40° compleanno e non è scontenta della sua vita: ha un lavoro che le piace, una bella casa, una relazione soddisfacente. Ma suo padre è malato e le sembra che manchi qualcosa. Quando la mattina dopo si risveglia nel 1996, rivivendo il suo 16° compleanno, non è solo il suo corpo da adolescente a scioccarla, ma la versione vitale e affascinante del padre quarantenne con cui si è riunita. Dalla nuova prospettiva, alcuni eventi passati assumono un significato diverso.

Nella non-fiction segnaliamo due libri particolari.

Noir: textes et dessins (9° in Francia) svela un tratto inedito di Sylvain Tesson (La pantera delle nevi, Un’estate con Omero, Sellerio Editore): da trent’anni lo scrittore e viaggiatore francese disegna persone impiccate e suicidate, non per il gusto del macabro, ma come memento mori, una maniera inoffensiva per ricordarsi della morte con il sorriso sulle labbra. Il libro raccoglie una selezione delle migliaia di disegni tracciati dall’autore sui suoi taccuini di viaggio durante gli innumerevoli vagabondaggi per il mondo.

Rivolto a tutte le donne che si sentono stanche e bisognose di un po’ di speranza, Fighting Words Devotional (6° negli Stati Uniti) è un libro devozionale di Ellie Holcomb, cantante folk cristiana di Nashville, che invita a seppellire i tesori contenuti nella Parola di Dio nel profondo del proprio cuore e a osservare mentre lo Spirito fa crescere quel tesoro in un giardino rigoglioso di bontà.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.