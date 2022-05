Libri: ecco i bestseller internazionali del momento

Ricordi di famiglia, storie personali di riscatto, azione e spionaggio caratterizzano le novità delle classifiche internazionali di aprile 2022.

Dans les brumes de Capelans (3° in Francia) segna il ritorno del capitano Coste, a lungo atteso dai lettori di Olivier Norek (Tra due mondi, Rizzoli). Dopo un’indagine andata storta che ha portato alla morte di un collega, il capitano vive esiliato a Saint-Pierre, una piccola isola nell’Atlantico dove ha accettato di svolgere un lavoro tranquillo sotto copertura. Nelle nebbie fitte che periodicamente avvolgono l’isola, l’uomo si ritroverà braccato da un serial killer che vuole uccidere la testimone affidata alla sua protezione.

Notre otage à Acapulco (5°) di Jean-Christophe Rufin (Check-point, E/O; Il cammino immortale, TEA) è il quinto episodio della serie iniziata con L’appeso di Conakry (E/O) con protagonista Aurel Timescu, l’improbabile console francese con l’accento rumeno e un’aria da anni Trenta. In questo nuovo romanzo Aurel viene inviato nella città messicana dove è scomparsa la figlia di un politico francese, e prende alloggio in un hotel infestato dai fantasmi di Tarzan, Ava Gardner e Frank Sinatra. Seguendo le orme degli eroi che lo hanno tanto affascinato nella sua infanzia, si ritrova inconsapevolmente esposto a complotti, omicidi, pericoli e alla più spaventosa di tutte le sfide: la passione per una donna eccezionale.

Michael Kobr e Volker Klüpfel (Regola nr. 1: non morire, Time Crime; Spiccioli per il latte, Emons Edizioni) firmano la nuova avventura del commissario Kluftinger che in Affenhitze (1° in Germania) deve indagare sulla cava di argilla dove il professor Brunner, che aveva portato alla luce il famoso scheletro della scimmia preistorica Udo, è stato trovato morto sotto un escavatore.

Autrice della serie romantiche per giovani adulti Again e Save (tradotte da Sperling & Kupfer) e booktuber tra le più famose in Germania, Mona Kasten torna in libreria con Lonely Heart (2°).

Rosie Hart è al settimo cielo: la sua band preferita Scarlet Luck ha accettato di fare un’intervista per il suo programma radiofonico. La loro musica l’ha accompagnata attraverso i giorni più bui della sua vita. In particolare, Rosie vuole saperne di più su Adam Sinclair, il batterista, che non ha permesso a nessuno di toccarlo per anni. Ma una volta che la band è finalmente lì nel suo piccolo studio, fa un terribile passo falso.

Der Geschichtenbäcker (8°) di Carsten Henn parla dell’accettazione di se stessi, degli ingredienti per una vita bella e dell’arte di cuocere il pane.

Fare il pane è quasi come una danza. L’ex ballerina Sofie, che ha trovato un lavoro temporaneo nella panetteria del villaggio, osserva affascinata il fornaio italiano Giacomo mentre impasta. Aveva pensato di andarsene subito via da lì – la fine della sua carriera aveva stravolto troppo la sua vita. Ma sorprendentemente in quella piccola panetteria Sofie trova molto più di un semplice lavoro: la saggezza di un uomo semplice, la felicità delle piccole cose e il coraggio di cambiare.

La scuola primaria dove ha studiato Marieke Lucas Rijneveld (La memoria del corpo, Ensemble; Mia diletta, Nutrimenti) deve essere demolita, ma poiché una colonia di pipistrelli rari si è stabilita nell’edificio vuoto, i lavori sono stati sospesi. La scrittrice ne ha approfittato per visitarla e in Het warmtefort (5° nei Paesi Bassi) ha raccolto i ricordi più belli di quando andava a scuola, esprimendo affetto e riconoscenza per i maestri e il loro importante ruolo.

In Moeders (13°) Herman van Veen torna nel paese in cui è nato per scrivere di sua madre, delle nonne, della figlia che è diventata madre, di madri acquisite e madri “di riserva”. Un commovente omaggio al luogo da cui si viene, a come ti modella e ai legami che ti tengono connesso.

Dopo aver reinventato con originalità in Arianna (Sonzogno) la famosa storia del Minotauro, Jennifer Saint racconta in Elektra (1° nel Regno Unito) la storia di tre donne della mitologia greca – Clitennestra, Cassandra ed Elettra – aggrovigliate in un’antica maledizione.

Vincitore del Booker Prize nel 2020 con Storia di Shuggie Bain (Mondadori), Douglas Stuart dipinge in Young Mungo (4°, di prossima pubblicazione per Mondadori) un vivido ritratto della vita della classe operaia scozzese attraverso una storia, ricca di suspense, del pericoloso primo amore di due giovani: Mungo e James.

Dopo il successo del suo romanzo d’esordio Queenie (Einaudi), Candice Carty-Williams ritorna con People Person (9°), una storia sentimentale e umoristica sul significato più vero della famiglia.

Dimple Pennington sapeva dei suoi fratellastri, ma non li conosceva davvero, e comunque aveva altro a cui pensare. Trentenne aspirante influencer con un fidanzato terribile e ribelle, la sua vita si è ridotta alle dimensioni dello schermo di un telefono, e nonostante un piccolo ma fedele seguito, non si è mai sentita così sola. Finché un evento catastrofico non fa ripiombare i fratellastri nella sua vita. E quando si ritrovano tutti costretti a riallacciare i rapporti con il padre assente, le cose si complicano ancora di più.

Famoso per le saghe su Scipione l’Africano e l’imperatore Traiano, Santiago Posteguillo ripercorre in Roma soy yo (1° in Spagna, tr. it. Roma sono io, di prossima pubblicazione per Piemme) la storia di Giulio Cesare.

Operación Kazán (8°, tr. it. Operazione Kazan, di prossima pubblicazione per Salani) del giornalista Vicente Vallés è un romanzo in cui si mescolano finzione ed eventi reali.

La storia inizia a New York nel 1922 con la nascita di un bambino per il quale i servizi segreti sovietici progettano il più audace piano di spionaggio mai immaginato. Stalin si approprierà dell’operazione trasformandola in una missione personale ed estremamente segreta, ma non vivrà abbastanza per vedere l’ambizioso progetto portato a termine. L’operazione verrà rilanciata ai giorni nostri da un agente del KGB asceso al potere a Mosca, con l’obiettivo di sabotare l’Occidente e riportare la Russia allo status di superpotenza.

Anche il norvegese Karl Ove Knausgård – famoso per le serie autobiografiche La mia lotta ed Enciclopedia stagionale tradotte da Feltrinelli – guarda ad est nel suo nuovo romanzo Vargarna från evighetens skog (4° in Svezia).

La storia si svolge nel 1986, l’anno dell’incidente di Chernobyl, del disastro del Challenger, dell’assassinio di Olof Palme e di una profonda crisi di governo in Norvegia. Syvert Løyning, un giovane sulla ventina appena tornato nella casa in cui è cresciuto, una notte sogna il padre morto. Nei giorni successivi, mentre inizia a cercare tra gli effetti personali del genitore, trova diversi indizi precedentemente sconosciuti che portano tutti all’Unione Sovietica.

俗世奇人全本 (7° in Cina) di Feng Jicai è una raccolta di 14 storie incentrate su arti e tradizioni popolari intellettuali come la musica, gli scacchi cinesi, la calligrafia e la pittura, e più domestiche e ingegnose come riparare ciotole e ventagli o tagliare la carta.

Nata in Virginia da una famiglia di origini italiane, Adriana Trigiani (La sposa italiana, Lucia, Lucia, Una famiglia italiana, TRE60) è autrice di romanzi tradotti in tutto il mondo. Il suo ultimo The Good Left Undone (5° negli Stati Uniti) è una storia familiare intergenerazionale sull’amore e lo strazio, sulla futilità del rimpianto e il potere di una vita ben vissuta. Ed è anche una lettera d’amore all’Italia e alla sua storia bella e dolorosa.

Sea of Tranquility (8°) dell’autrice canadese Emily St. John Mandel (Stazione undici, Bompiani; L’hotel di cristallo, La nave di Teseo) è un romanzo sull’arte, il tempo, l’amore e la peste che porta il lettore dall’isola di Vancouver nel 1912 a un’oscura colonia sulla luna cinquecento anni dopo, dispiegando la storia dell’umanità attraverso i secoli e lo spazio.

Nella saggistica, segnaliamo due libri che offrono interessanti spunti di riflessione sulla situazione politica internazionale.

L’éclaireur (4° in Francia) raccoglie le memorie di Sergueï Jirnov – ex agente del Kgb infiltrato in Francia dove vive come rifugiato dal 2001 – che descrive con dovizia di particolari il mondo del controspionaggio sovietico e russo e i suoi numerosi, e non sempre piacevoli, incontri con l’attuale capo del Cremlino.

The War on the West (1° nel Regno Unito, 10° negli Stati Uniti) del commentatore politico inglese Douglas Murray (La strana morte dell’Europa, La pazzia delle folle, Neri Pozza) analizza i vari fronti su cui l’Occidente sta muovendo guerra a se stesso, evidenziando come la denigrazione dell’Occidente e l’estrema polarizzazione politica vengano utilizzate per distogliere l’attenzione da progetti iniqui, e come la decostruzione del discorso politico sia vitale per proteggere i valori democratici.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021