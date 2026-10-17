Chanel Cleeton: “Ho scritto ‘La storia perduta di Eva Fuentes’ per celebrare il potere dei libri”

“Volevo scrivere un romanzo che celebrasse i libri e il potere che essi esercitano sulle nostre vite… Fin dall’infanzia, i libri sono stati per me fonte di conforto, evasione e ispirazione”. La scrittrice cubano-americana Chanel Cleeton si racconta in occasione dell’uscita di “La storia perduta di Eva Fuentes”, la sua prima opera pubblicata in Italia – L’intervista

Margo Reynolds, protagonista di La storia perduta di Eva Fuentes di Chanel Cleeton, in libreria per Giunti nella traduzione di Federica Merati, si muove tra le strade di Londra guidata da una grande passione: recuperare oggetti rari e dimenticati. Tra case d’asta, salotti e librerie d’epoca, la sua è una vera e propria caccia al tesoro. Il suo nuovo obiettivo? La sola copia esistente di Il tempo dell’oblio di Eva Fuentes.

Eva, insegnante cubana d’inizio ‘900, aveva visto la propria vita trasformarsi dopo un soggiorno di studi negli Stati Uniti, un’esperienza vertiginosa da cui era nato il suo unico romanzo. Strappato ai tumulti della rivoluzione cubana dalla bibliotecaria Pilar Castillo, il testo è ora nascosto nell’ombra. Toccherà a Margo ritrovarlo, ridando voce e dignità alle donne che lo hanno protetto a costo della propria vita.

Con l’autrice cubano-americana, originaria della Florida, abbiamo parlato di un libro che intreccia il destino di tre donne capaci di lottare per la propria libertà e i propri sogni in epoche diverse. Un romanzo in cui è centrale il ruolo dei libri e della lettura, che si muove tra la Cuba di inizio ‘900 e quella della Rivoluzione di Fidel Castro, fino alla Londra di oggi…

Com’è nata l’idea del romanzo, a metà tra giallo letterario e storia d’amore?

“Volevo scrivere un romanzo che celebrasse i libri e il potere che essi esercitano sulle nostre vite. Da lettrice appassionata, i libri hanno certamente avuto un ruolo importante nella mia. Quando ho iniziato a sviluppare il romanzo, ho immaginato i personaggi e il legame che avrebbero avuto con la letteratura. Mi è tornato in mente un evento storico in cui mi ero imbattuta durante le ricerche per uno dei miei libri precedenti — The Most Beautiful Girl in Cuba — e ho deciso di ambientare una delle linee narrative durante la Cuban Summer School del 1900 ad Harvard, quando alcuni educatori cubani si recarono negli Stati Uniti per quello che fu il più grande scambio culturale dell’epoca. È stato a partire da questo spunto che la storia ha preso forma. Come scrittrice, mi piace avere l’opportunità di esplorare generi diversi nelle mie opere e per questo ho accolto con entusiasmo l’idea di inserire nel romanzo elementi di suspense e una storia d’amore”.

Quanto è stato impegnativo il lavoro di ricerca?

“Per me, che scrivo romanzi storici, la fase di ricerca è spesso uno degli aspetti che preferisco. Imparo moltissimo sulla storia cubano-americana mentre lavoro ai miei libri e ho avuto la fortuna di poter integrare in opere successive parte delle ricerche svolte per i romanzi pubblicati in precedenza. Nel caso di La storia perduta di Eva Fuentes è stato estremamente utile aver già scritto libri ambientati sia negli anni Sessanta che alla fine dell’Ottocento; ho potuto attingere alle mie conoscenze ed esperienze pregresse, il che ha reso indubbiamente il processo di ricerca un po’ più semplice”.

Anche lei, come Eva, si è trasferita all’estero per motivi di studio: che ricordi ha di quell’esperienza giovanile?

“Ho avuto la fortuna incredibile di vivere e studiare all’estero; è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Ho avuto l’opportunità di viaggiare e di imparare moltissimo dalle persone che mi circondavano. È stata un’avventura indimenticabile, che mi ha insegnato più di quanto avessi mai immaginato. Mentre scrivevo il personaggio di Eva, ho ripensato a cosa si provasse a intraprendere un’impresa del genere e ho voluto trasmettere parte di quell’entusiasmo e di quella meraviglia anche nella sua storia”.

Al centro del libro c’è proprio un romanzo che, in epoche differenti, ha unito il destino di tre donne, diventando uno strumento di lotta. Com’è nata la sua passione per i libri?

“Non ricordo un momento della mia vita in cui non sia stata una lettrice appassionata. Fin dall’infanzia, i libri sono stati per me fonte di conforto, evasione e ispirazione. La possibilità di aprire un libro e lasciarsi trasportare in un’avventura letteraria è un’esperienza speciale, e sarò sempre grata agli autori che mi hanno offerto questa opportunità nel corso della mia vita”.

Lei ha spiegato che il romanzo è “una lettera d’amore al potere dei libri e all’impatto che hanno sulle nostre vite”. A proposito, quali sono alcuni dei romanzi, delle autrici, e degli autori che “le hanno cambiato la vita”?

“Ce ne sono tantissimi! Alcuni dei miei libri preferiti in assoluto sono Aspettando la neve all’Avana di Carlos Eire (in Italia per Piemme), The Map of Love di Ahdaf Soueif, Il discepolo di Elizabeth Kostova (in Italia per Rizzoli), La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger (in Italia per Mondadori) e The Cubans di Anthony DePalma”.

Lei ha scritto numerosi romanzi storici: in quale periodo sarà ambientata la sua prossima storia?

“Il mio prossimo romanzo, An Infinite Love Story, è ambientato durante la corsa allo spazio degli anni Sessanta e racconta la storia di Vivian Mitchell, moglie di un astronauta. Suo marito Joe scompare nel corso di una missione sulla Luna e quando Vivian inizia a ricevere messaggi che, a suo avviso, soltanto Joe potrebbe inviare, si chiede se il loro amore sia più forte dello spazio e del tempo, decisa a fare qualsiasi cosa pur di riportarlo da sé…”.

Fotografia header: Chanel Cleeton nella foto di Chris Malpass