Un’autopsia letteraria: “Corpus”, gli inediti di Isabella Santacroce

Dopo due anni dalla pubblicazione di “Magnificat Amour”, Isabella Santacroce torna con “un’autopsia letteraria che raccoglie dieci anni di inediti”, dal titolo “Corpus”. Il volume, disponibile sul sito della casa editrice della scrittrice, è stata curata con un’edizione di pregio, numerata e limitata – I particolari

Isabella Santacroce torna con un progetto molto particolare: Corpus, opera autopubblicata, in edizione limitata, firmata e numerata.

Definito dall’autrice stessa come “un’autopsia letteraria che raccoglie dieci anni di inediti“, il volume supera le quattrocento pagine e si presenta come un attraversamento “intimo e stratificato” della sua scrittura.

Pubblicato sotto il marchio Desdemona Edizioni – la casa editrice fondata dalla stessa Santacroce – il libro si distingue per la cura: un’edizione di pregio, il cui progetto grafico è firmato da Maurizio Castelvetro.

Diari, liriche e ricordi…

Veniamo ora al contenuto dell’opera. All’interno di Corpus convivono forme e registri diversi: “Diari scritti alle tre del mattino, liriche trasfigurate dai miei ricordi e pagine di romanzi e racconti”, come li descrive l’autrice stessa, componendo un mosaico che tiene insieme memoria e racconto. Citate inoltre alcune figure in dialogo con la scrittrice spesso accostata ai “Cannibali”: Anne Sexton, Clemente Rebora, Amelia Rosselli, Emily Dickinson e Marina Cvetaeva.

Un nuovo ritorno

L’uscita di Corpus si inserisce in una fase di rinnovata visibilità per Santacroce. Dopo l’esordio del 1995 per Feltrinelli (con la “Trilogia dello spavento”, formata da Fluo, Destroy e Luminal) e il passaggio a Mondadori, ricordiamo che Santacroce ha pubblicato con Fazi, Rizzoli e Bompiani per poi, per poi pubblicare nel 2024 Magnificat Amour con Il Saggiatore – casa editrice che ha riportato in libreria alcuni dei suoi titoli più noti.

E ora, come già accaduto nel 2019 con La divina (il suo “canto solitario”), Santacroce sceglie la sua Desdemona Edizioni per presentare la sua voce in queste 150 copie, in vendita sul proprio sito.