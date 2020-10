“Un crimine bellissimo”: il nuovo thriller di Christopher Bollen è ambientato a Venezia

Torna nelle librerie italiane Christopher Bollen, autore del fortunato Orient (Bollati Boringhieri, 2018, nominato nel 2015 Miglior Libro dell’Anno per la National Public Radio statunitense) e di altri libri come Lightning People (2012) e The Destroyers (2017).

Editor-at-large presso la rivista Interview, Bollen pubblica, sempre con Bollati Boringhieri, Un crimine bellissimo, un romanzo su una frode. Un thriller letterario intricato e affascinante come i luoghi in cui è ambientato (in questo caso Venezia). Un testo, pieno di colpi di scena, che è anche una meditazione sull’amore, le classi sociali, la razza, la sessualità e l’eredità della cultura bohémienne.

“Parte della mia ispirazione è venuta da una vita ad amare i gialli: da bambino ero ossessionato da Agatha Christie e sono sicuro che questo ha avuto un effetto duraturo su di me”, aveva raccontato l’autore in un’intervista concessa a ilLibraio.it nel 2018 in occasione della pubblicazione di Orient.

E veniamo alla trama di Un crimine bellissimo: Nick Brink e Clay Guillory, in fuga dalle loro turbolente vite newyorchesi, sono entrambi alla disperata ricerca di un futuro più libero e felice oltreoceano. Ma come finanziarsi una bella e comoda vita all’estero? Quando i due si ritrovano sul Canal Grande a Venezia hanno già in mente un piano preciso: vendere una collezione di argenti, fasulli, a un ricco e ignaro americano che vive gli anni della pensione in un palazzo veneziano. E grazie all’acume di Clay e al fascino di Nick, la truffa si preannuncia un successo. Ma estorcere denaro a un milionario è decisamente più complicato del previsto, soprattutto quando Clay e Nick si lasciano travolgere dall’avidità. E mentre Nick cade preda della magia di una città unica al mondo, Clay viene a patti con la perdita personale e il costo del voler annullare il proprio passato. Entrambi desiderano un futuro insieme, ma è il prezzo di più vite umane a frapporsi tra loro e i loro sogni…