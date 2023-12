“Diamante” di Giovanna Ventrella: una storia d’amore tra magia e Resistenza

Dalla magia alla Resistenza attraverso gli occhi di un’intensa protagonista femminile: Diamante di Giovanna Ventrella – romanzo finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore (di cui si sono stati da poco proclamati i vincitori dell’edizione 2023) – racconta una storia d’amore ambientata dal Sud al Nord d’Italia.

Il 1928 è un anno particolare, in bilico tra lo slancio verso una modernità che pare a portata di mano e le conseguenze di tragedie appena passate. Ma in un piccolo paese della provincia profonda pugliese è soprattutto un anno bisestile, dove una bambina che nasce deve fare i conti con superstizioni e credenze ancestrali, profondamente radicate nell’anima collettiva della comunità. Se poi la piccola rimane da subito orfana della madre, morta di parto, e soprattutto se nasce prematura con sei dita nella mano sinistra, la mano del demonio, la sentenza è inappellabile: è una strega, va tenuta nascosta, lontana dagli abitanti del paese, emarginata.

Così la piccola Diamante cresce con la nonna Genesia, che fa di tutto per proteggerla, anche perché ha riconosciuto nella nipote le stesse doti di cui lei stessa è portatrice: è una “masciara”, una sensitiva, capace di entrare in contatto con il mondo delle ombre, dei defunti e di percepire l’urlo straziante che proviene dalle viscere della terra ogniqualvolta una persona conosciuta muore. Con rude saggezza saprà aiutarla a superare angherie e cattiverie, in un momento particolare e drammatico della piccola Storia locale così come della grande Storia europea: il fascismo trionfante che incattivisce ed esaspera i contrasti politici e sociali, la decisione insensata e sanguinosa di trascinare l’Italia in guerra, le scelte difficili per trovare riscatto e redenzione.

Un racconto che la stessa autrice, riportandone i “segni particolari“, definisce come drammatico e un po’ picaresco. Un libro che prende a piene mani dal realismo magico.

Giovanna Ventrella vive a Milano, dove insegna nella scuola primaria. Ha pubblicato testi per alunni e guide didattiche con Gaia Edizioni. È inoltre autrice di due romanzi: Rosamaria (2019) e Com’è e come non è (2020), pubblicati da CIESSE Edizioni.

Del torneo IoScrittore l’autrice dice: “E’ un’ottima palestra per gli aspiranti scrittori e un’opportunità concreta per realizzare il proprio sogno”