Due romanzi-bestseller per parlare di filosofia e arte a ragazze e ragazzi

Torna con la seconda edizione “Leggere il mondo”, la guida gratuita del progetto “Il Libraio Scuola” (scaricala sul nostro sito), con tanti consigli per promuovere la passione per la lettura tra gli adolescenti. In questa riflessione spazio a due bestseller pubblicati a distanza di 30 anni, ma con molti punti in comune: “Il mondo di Sofia” di Jostein Gaarder e “Gli occhi di Monna” Lisa di Thomas Schlesser…

DUE ROMANZI DIVERSI PER UN GRANDE SUCCESSO MONDIALE

Quando sono usciti in libreria, Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder e Gli occhi di Monna Lisa di Thomas Schlesser hanno ottenuto subito grande attenzione da parte dei lettori: il primo libro, pubblicato in lingua originale nel 1991, ha ottenuto in Italia il Premio Bancarella nel 1994, e da allora non ha mai smesso di passare tra le mani e davanti agli occhi di tantissimi lettori. Gli occhi di Monna Lisa, recentemente pubblicato per Longanesi in Italia, è un successo editoriale internazionale, dal momento che è stato già tradotto in trentadue lingue ed è in uscita in sessanta Paesi.

DUE DISCIPLINE MOLTO AMATE…

In comune, Il mondo di Sofia e Gli occhi di Monna Lisa hanno innanzitutto l’attitudine, ovvero testimoniano una celebrazione sincera e appassionata di due campi del sapere che sono al centro della vita degli autori.

Infatti, Jostein Gaarder ha studiato e insegnato filosofia per dieci anni, prima di dedicarsi totalmente alla scrittura, mentre

Thomas Schlesser è uno storico dell’arte, insegna all’École Polytechnique e dirige la fondazione Hartung-Bergman, che mira alla conservazione e alla valorizzazione di opere, archivi e patrimonio architettonico. Con i loro romanzi, gli autori hanno pensato di proporre le discipline che tanto amano in un modo diverso e meno scontato, ovvero fuori dalle pagine di un manuale scolastico.

… E DUE ESCAMOTAGE NARRATIVI PER PROPORLE

Nel Mondo di Sofia la protagonista, quasi quindicenne, inizia a ricevere lettere misteriose, in cui sono contenute le tappe principali di una storia della filosofia tagliata appositamente su di lei, con esempi profondamente radicati nella realtà circostante e nella quotidianità della ragazza. Oltre a chiedersi chi sia il mittente delle lettere che si fanno attendere con tanta curiosità, Sofia rimedita su quanto ha letto e lo verifica nella sua vita, sorprendendo tutti, a cominciare da sua madre, che si meraviglia per

le osservazioni profonde (e qualche volta imprevedibili, che fanno sorridere) di sua figlia.

Se la scoperta di Sofia avviene dunque attraverso un mentore che non è subito noto al lettore, ne Gli occhi di Monna Lisa la storia dell’arte viene spiegata da un maestro d’eccezione: nonno Henry pensa di aiutare la sua nipotina Lisa di dieci anni a superare un momento difficile attraverso la bellezza delle opere d’arte contenute nei principali musei parigini. Senza alcuna fretta, nonno e nipote si soffermano davanti a un’opera d’arte al giorno e, dopo alcuni minuti di contemplazione silenziosa, condividono riflessioni che approdano lontano, attraversano la letteratura, la storia, la musica e si agganciano sorprendentemente alla vita di Lisa.

GUARDARE IL MONDO CON SENSO CRITICO, SENZA SUBIRLO

Nei due romanzi, benché le protagoniste abbiano età diverse, è costante e in continua crescita la loro curiosità. È infatti quest’ultima ad animare la ricerca personale di Sofia e di Lisa, che non si limitano mai ad accettare passivamente gli insegnamenti; anzi, rispondono con entusiasmo alle sollecitazioni maieutiche dei loro maestri e, quasi senza rendersene conto, sviluppano la capacità di osservare il mondo con spirito critico, operando collegamenti e riflessioni che tanto vorremmo cogliere nei nostri studenti a scuola. Nonno Henry e il misterioso filosofo accompagnano le “discepole” nell’interrogarsi sul mondo e, talvolta, insegnano loro che non sempre esiste un’unica risposta. E se pare la risposta manca del tutto, questo non toglie legittimità al loro porsi domande.

INTANTO, LA VITA SCORRE E LA NARRAZIONE PROCEDE

Sofia e Lisa hanno per la testa anche tante domande che riguardano la loro vita. Sofia deve fare i conti con l’adolescenza, con un padre che vede molto poco e con una madre che è sempre via per lavoro. Certamente ha imparato a gestire al meglio la sua solitudine, con i suoi animali da compagnia, dei libri e degli amici, ma il tempo dopo la scuola diventa sempre di più utile per risolvere enigmi. Oltre a voler scoprire chi sia il mittente delle lettere, Sofia si chiede, ad esempio, perché le siano recapitate di continuo delle cartoline rivolte a una ragazza sua coetanea ma a lei sconosciuta, da parte di suo padre.

Lisa invece ha un interrogativo più pressante, che talvolta le toglie la serenità: siccome ha già avuto episodi di cecità temporanea, in attesa di una diagnosi che spieghi cosa le sta accadendo deve tenere a bada la sua paura e quella delle persone care che le vivono attorno. La madre cerca di starle accanto come può, dissimulando un po’ della sua preoccupazione; il padre, già oberato dai debiti del suo negozio di antiquariato, affoga troppo spesso l’ansia negli alcolici. Solo nonno Henry è un vero punto fermo, rassicurante perché in grado di fare del bene alla nipotina con l’arte e con tutto quel bello che Lisa potrà sempre portare con sé, qualsiasi referto segni il suo futuro.

UNA SCRITTURA LIMPIDA PER CONTENUTI PROFONDI

Lessico che dosa efficacemente termini comuni e altri più tecnici, sintassi limpida, uso strategico dei dialoghi, divisione in capitoli mai troppo lunghi: anche queste scelte concorrono alla spontaneità e alla piacevolezza di questi due romanzi. La chiarezza formale è fondamentale per rendere temi rilevanti e profondi adatti a un pubblico di giovani lettori, senza che si cada in banalizzazioni.

Gaarder e Schlesser sanno quando esemplificare, appena il discorso rischia di farsi troppo denso e teorico, e anche la narrazione concorre a riequilibrare le parti della storia e quelle dedicate alla filosofia o alla storia dell’arte. Un tocco d’ironia e di spensieratezza stempera le finalità didascaliche, mentre la suspense garantisce che l’effetto sia anzitutto quello di un grande racconto popolato di storie e conoscenze.

