Editoria: NEWMEDI, ecosistema editoriale frutto della fusione tra NW e Promedi

“Creare un nuovo modello integrato di promozione, consulenza e innovazione digitale per l’editoria indipendente e le librerie”. È questo l’obiettivo di NEWMEDI Consulenza e Marketing Editoriale SRL, nuova società di promozione editoriale, nata dalla fusione tra NW Consulenza e Marketing Editoriale e Promedi, le due società di promozione libraria rappresentanti di marchi indipendenticome Il Mulino, Carocci, EDT, Sellerio, E/O, Il Castoro, Bao Publishing, Tunué, Paperfirst, Erickson, Hoepli, Quodlibet, Emons, Keller e Guido Tommasi Editore.

Nella presentazione del progetto si spiega che, “in un mercato editoriale che vede una forte contrazione delle librerie indipendenti, crescenti difficoltà di accesso per gli editori emergenti, piccoli e medi, e l’esigenza di garantire visibilità e continuità dei cataloghi, NEWMEDI si propone come interlocutore privilegiato e strategico per l’editoria indipendente e per le librerie”.

L’obiettivo, infatti, è “unire competenze, territori e modelli operativi per creare una rete sempre più specializzata ed efficace nel sostenere l’editoria indipendente e quella emergente, in continuità con i valori delle due realtà precedenti, NW (che ha introdotto nuovi servizi, strumenti di analisi, formazione e innovazione tecnologica, anticipando le esigenze di un mercato sempre più data-driven e interconnesso) e Promedi (fondata nel 1983)”.

NEWMEDI guarda al futuro dell’editoria in cui “relazioni, dati e competenze si intrecciano per generare valore duraturo“.

Promedi e NW in passato hanno già lanciato iniziative in questa direzione, come “Libri da asporto“, nata in occasione della pandemia, e INDIE TREE, il patto commerciale tra editori e librai indipendenti per la creazione di un network collaborativo.

L’unione di queste due competenze “darà vita a un nuovo ecosistema in cui promozione, consulenza e innovazione opereranno in modo integrato, mettendo la tecnologia al servizio delle relazioni umane e delle diversità culturali che animano il mondo del libro”.

“NEWMEDI nasce dalla volontà di dare una risposta strutturata e coerente alle trasformazioni che stanno attraversando l’editoria indipendente. Unendo l’esperienza territoriale di Promedi e l’approccio analitico e innovativo di NW, abbiamo costruito una realtà capace di integrare relazioni, dati e competenze. Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di editori e librerie come presidi culturali, accompagnandoli con strumenti più evoluti, una rete più specializzata e una visione di lungo periodo orientata alla sostenibilità e alla pluralità del mercato del libro”, sottolinea Enrico Quaglia, direttore generale NEWMEDI, già direttore generale NW Consulenza e Promedi.