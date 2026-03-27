Dall’Irlanda a Heloola Books: il romanzo di Patrick McHugh, nel segno di Sally Rooney

Heloola, il bookclub digitale fondato da Alice e Giada Cancellario (diventato anche casa editrice nel 2025 con Heloola Books), propone la sua quinta uscita: il romanzo di formazione “Fine primo tempo” dell’irlandese John Patrick McHugh, sostenuto anche da Sally Rooney. Tra i temi affrontati, la mascolinità e il desiderio – I particolari

Negli ultimi anni Heloola è diventato un nome familiare per chi segue da vicino il mondo dei libri online. Fondato da Alice e Giada Cancellario, il progetto Heloola nasce nel 2019 come bookclub digitale (attività sempre più diffusa) e nel 2025 compie un passo ulteriore diventando una casa editrice.

Ora Heloola prosegue il proprio percorso nel mondo dei libri con una nuova uscita: Fine primo tempo (traduzione di Bianca Rita Cataldi), romanzo d’esordio dello scrittore irlandese John Patrick McHugh, consigliato anche da Sally Rooney. Dopo i primi titoli pubblicati nel corso dell’ultimo anno, il progetto continua dunque a cercare nuove voci e nuove storie, ampliando progressivamente il proprio catalogo editoriale.

La trama di Fine primo tempo

Il romanzo è ambientato su una piccola isola irlandese durante l’estate che segna il passaggio tra il liceo e l’università per il diciassettenne John Masterson. Non è un’estate di spensieratezza, ma una stagione sospesa, carica di attese e di interrogativi.

In attesa dei risultati degli esami, John lavora nell’hotel locale, gioca a calcio con la squadra del posto, litiga, esce con gli amici e prova a orientarsi in una relazione incerta con Amber, mentre tutta l’isola ha visto una foto del seno nudo di sua madre (che gli garantisce il soprannome di “tette“). Attraverso episodi di vita quotidiana, McHugh racconta quel momento fragile che precede le grandi decisioni della vita adulta: restare o partire, confondersi nella folla o provare a distinguersi, amare ed esporsi oppure chiudersi dentro sé stessi.

Originario di Galway, McHugh lavora come redattore di narrativa per la rivista Banshee. Dopo una raccolta di racconti, Fine primo tempo segna il suo esordio nel romanzo. Il risultato è un libro che alterna leggerezza e uno sguardo lucido, capace di raccontare con sincerità l’adolescenza e l’ingresso nell’età adulta, ma anche temi come la mascolinità, il desiderio, il potere e l’amore.

Dalla community online alla casa editrice

Il progetto nasce nel 2019 come bookclub digitale e in pochi anni si trasforma in uno spazio di promozione e conversazione attorno alla lettura. Nel 2022 la piattaforma Heloola.com introduce anche un servizio premium: ogni mese vengono selezionati alcuni titoli, accompagnati da contenuti di approfondimento, incontri e conversazioni con autori e autrici (come David Nicholls, Dolly Alderton e Naoise Dolan). Un modello che punta a costruire una comunità di lettori e lettrici attiva e partecipe, andando oltre la semplice segnalazione dei libri.

“Siamo orgogliose di essere in grado di parlare non solo a chi si definisce ‘lettore forte’; ci rivolgiamo a un target spesso trascurato, che non fa parte dei circuiti tradizionali del settore. Questo non significa che manchi curiosità o desiderio di leggere, ma che serve un approccio più inclusivo e stimolante per catturare l’attenzione. Il nostro obiettivo è proprio quello di eliminare le barriere create da un certo modo di comunicare che, nel tempo, ha reso i libri percepiti come qualcosa di respingente, riconnettendo queste persone al piacere della lettura, grazie a proposte di qualità”, ci avevano spiegato in un’intervista.

Nel 2025 il progetto compie un passaggio decisivo e affianca all’attività digitale quella editoriale, diventando a tutti gli effetti una casa editrice: Heloola Books.

Gli altri libri di Heloola

Prima di concludere vale la pena fare un passo indietro. Ad oggi il catalogo di Heloola Books conta quattro titoli.

Io sono qui di Angie Kim (traduzione di Arianna Mandorino) è un thriller familiare in cui la protagonista, Mia, cerca di risolvere il caso della scomparsa di suo padre scavando nella vita e tra i segreti dell’uomo.

Hazel ha detto no di Jessica Berger Gross (traduzione di Bianca Rita Cataldi) ruota attorno alla vita di Hazel, diciottenne che rifiuta la proposta indecente del preside della sua scuola: incontri sessuali in cambio di raccomandazioni al college.

A settembre è uscito La maledizione delle sorelle Swan di Shea Ernshaw (traduzione di Tiffany Vecchietti), una fiaba dark su una maledizione che, dall’Ottocento, colpisce le giovani donne della famiglia Swan.

E il più recente è C’era una volta – Non è una storia per bambini di Clare Pollard (traduzione di Velia Februari): nella Versailles del XIV secolo i racconti fantastici di Charles Perrault si intrecciano a una realtà fatta di arresti, avvelenamenti e paranoie, in un salotto letterario tanto pericoloso quanto intrigante…