Dave Eggers, Getty Editorial 09-06-2026
Narrativa

“Contrapposto”, il nuovo libro di Dave Eggers: “Racconto l’amicizia duratura tra un uomo e una donna”

Narrativa
di Redazione Il Libraio 09.06.2026

Esce negli Stati Uniti il nuovo romanzo dell’autore statunitense Dave Eggers, che verrÃ  pubblicato in Italia da Mondadori nel gennaio del 2027. La trama ruota attorno a Cricket e Olympia e al loro legame lungo 65 anni, fatto di amicizia, sodalizio artistico e storia d’amore: “Ho sempre voluto scrivere di un’amicizia duratura tra un uomo e una donna; non Ã¨ cosÃ¬ rara nella vita, ma sembra stranamente rara nella letteratura” – I particolari

A cinque anni di distanza dall’ultimo romanzo per adulti, lo scrittore statunitense Dave Eggers torna sugli scaffali con Contrapposto, uscito proprio oggi negli Stati Uniti per Alfred A. Knopf, dopo un periodo in cui si Ã¨ dedicato alla letteratura per l’infanzia.

Mondadori porterÃ  il romanzo in Italia nel gennaio del 2027. La casa editrice milanese ripubblicherÃ  anche alcuni dei suoi titoli piÃ¹ famosi tra cui Lâ€™opera struggente di un formidabile genio, suo romanzo d’esordio.

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Per questo nuovo romanzo l’autore, che ha esposto le sue opere in diverse parti del mondo, attinge per la prima volta alla sua formazione artistica classica come diplomato all’accademia d’arte.

Contrapposto di Dave Eggers

Sulla copertina sono presenti dei disegni dell’autore, che fanno la loro comparsa anche all’interno del testo

La trama del nuovo libroÂ 

Protagonisti del romanzo sono Cricket Dib, privo di particolari ambizioni e prospettive ma dotato di un grande talento per il disegno, e Olympia Argyros, piÃ¹ grande di lui di un anno, che si rende conto che il giovane ha un grande talento. Un giorno lo convince a imbrattare un parco giochi molto frequentato: Cricket accetta, profondamente innamorato. SarÃ  l’inizio di un legame lungo 65 anni, fatto di amicizia, sodalizio professionale e storia d’amore.

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Insieme si iscrivono all’accademica d’arte, per poi cominciare a frequentare il mercato artistico, sia da soli che insieme.

Il loro amore si evolverÃ  nel corso del tempo, ma il loro impegno reciproco e la ricerca di un senso attraverso la creazione artistica non svaniranno mai. Il libro, che porta lettrici e lettori in tutto il mondo, da New York alla Thailandia, dall’Indiana a Parigi, segue i due protagonisti tra salute e malattia, guerra e morte.

A proposito dell’elaborazione del romanzo, l’autore racconta a Pulishers Weekly: “Un libro richiede un tempo di gestazione particolarmente lungo prima di rivelare la sua forma corretta, e questo Ã¨ stato uno di quei casi. Sapevo tutto di Cricket e Olympia come personaggi, ma non avevo ancora stabilito una struttura. Quando alla fine sono arrivato all’idea di dividere il libro in sette sezioni, ciascuna con un salto in avanti negli anni, ho sentito di aver trovato la forma giusta. Ho sempre voluto scrivere di un’amicizia duratura tra un uomo e una donna; non Ã¨ cosÃ¬ rara nella vita, ma sembra stranamente rara nella letteratura”.

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