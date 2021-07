Una nuova collana dedicata ai classici del giallo della British Library

Scelti dalla British Library, questi romanzi rappresentano vere e proprie punte di diamante del giallo inglese. Titoli molto amati dal pubblico e fra i più venduti in Gran Bretagna, pronti a tornare in Italia, con Vallardi, nella collana “I grandi classici del giallo” – I dettagli

Grazie a un progetto che coinvolgerà oltre 20 Paesi, tornano in Italia alcune punte di diamante del giallo inglese, scelte dalla British Library e considerate “il meglio del crime” secondo autorevoli critici del settore.

Questi titoli, amati dal pubblico e fra i più venduti in Gran Bretagna, saranno editi da Vallardi all’interno di una nuova collana intitolata proprio “I classici del giallo“, il cui obiettivo è dare risalto a storie ancora impresse nell’immaginario collettivo, e che hanno ispirato intere generazioni di scrittori e di scrittrici.

A inaugurare la collana saranno Delitto in Cornovaglia di John Bude e L’assassinio di Lady Gregor di Anthony Wynne. Il primo è ritenuto un prestigioso esempio dell’epoca d’oro della narrativa poliziesca e ha per protagonisti l’ispettore e il reverendo di un piccolo villaggio, che cercano di far luce sull’omicidio di un magistrato.

Il secondo, invece, è ambientato nelle Highlands scozzesi e rappresenta una grande prova d’autore del “mistero della camera chiusa“, avendo al centro l’assassinio di una donna nella sua camera da letto, con la stanza chiusa dall’interno e le finestre sbarrate…