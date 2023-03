Cinismo spudorato: “Il fratello del famoso Jack” di Barbara Trapido

“Il fratello del famoso Jack” di Barbara Trapido, uno dei capisaldi del romanzo di formazione inglese per la prima volta tradotto in italiano

Pubblicato nel 1982 e tradotto per la prima volta in italiano (da Claudia Durastanti), Il fratello del famoso Jack di Barbara Trapido è uno dei capisaldi del romanzo di formazione inglese, un testo cinico che porta il lettore alla scoperta di personaggi tanto accattivanti quanto spudorati.

Tutto ruota intono alla diciottenne Katherine e all’incontro con la famiglia del suo professore di Filosofia Jacob Goldman.

Lei, giovane proveniente da una famiglia medioborghese, viene catapultata nell’universo sfacciato e bohemienne dei Goldman; appassionata di moda, riservata tanto da “compensare la naturale timidezza con bizzarri eccessi di spavalderia”, si ritrova a conoscere e a subire il fascino di una famiglia altolocata, intellettuale, estremamente diretta nel vivere i piaceri della vita e la sensualità in una società in rapida e costante trasformazione.

L’incontro accademico tra Katherine e il Professor Goldman non è altro che la metafora di una giovane donna che si affaccia alla vita con quell’arroganza simulata di chi non è ancora pronto a uscire dal proprio guscio, ma che subisce una fascinazione immediata per tutto ciò che ancora deve scoprire.

Katherine, come le eroine dei suoi romanzi, si lascia trascinare dall’idea di un amore struggente, come quello che vive con il moralista e attraente Roger Goldman, una relazione proibita che le spezza il cuore ma che è il primo passo verso il suo destino, in un viaggio che la porta dall’Inghilterra fino a Roma, dove farà i conti con sé stessa, con la sua educazione, le convenzioni sociali, fino a scoprirsi finalmente una donna adulta.

Lo stile di Barbara Trapido è pulito, diretto, caratterizzato da un’ironia pungente nei dialoghi e da “pennellate” con cui prendono rapidamente vita i personaggi, con le loro contraddizioni e l’irriverenza nei giudizi e nei comportamenti.

Pubblicare questo romanzo oggi è una scelta coraggiosa, i temi sono molteplici e complessi, dalla famiglia alla maternità e l’adozione, dal vivere liberamente la sessualità alle dinamiche del potere, dal ruolo femminile a un maschilismo senza condizioni, sino all’uso di un linguaggio assai schietto.

Portare all’attenzione dei lettori Il fratello del famoso Jack con rispetto per la sua autrice è soprattutto un invito alla riflessione in un frangente delicato, in cui si discute di “riscritture” di opere del passato e della necessità di contestualizzarle.