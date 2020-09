“Il teatro dei sogni”, il nuovo romanzo di Andrea De Carlo

Cosa è successo ai sogni, dove sono andati? Viene da chiederselo leggendo il nuovo romanzo di Andrea De Carlo, Il teatro dei sogni (La Nave di Teseo). La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarini, che le rivela di aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in diretta tv, scatenando una furiosa competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità scientifiche.

Con Il teatro dei sogni De Carlo applica le sue capacità di osservazione sociale e di indagine psicologica a un romanzo che scava nelle ragioni dei quattro protagonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, paure e sogni sopiti.

Nato a Milano nel 1952, dove si è laureato in Storia contemporane, De Carlo ha vissuto negli Stati Uniti e in Australia, dedicandosi alla musica e alla fotografia. Si è occupato di cinema, come assistente alla regia di Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, e come regista del cortometraggio Le facce di Fellini e del film Treno di panna, ispirato a uno dei suoi romanzi più noti assieme a Due di Due. Ha scritto con Ludovico Einaudi i balletti Time Out e Salgari. Ha registrato due CD di sue musiche, Alcuni nomi e Dentro Giro di vento.



Andrea De Carlo – foto di Aura G

