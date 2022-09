“La contea, storia d’arme e d’amore in terra d’Otranto”, il romanzo storico di Lugi Giorgino

Un giovane coraggioso cavaliere, la crudeltà degli uomini e un amore impossibile in un travolgente romanzo storico: in uscita in ebook “La contea, storia d’arme e d’amore in terra d’Otranto” di Lugi Giorgino, finalista al torneo letterario IoScrittore

Luigi Giorgino, nato a Lecce nel 1958, vive ad Ancona. Avvocato, giurista d’impresa specializzato nelle opere pubbliche, ex direttore di un’associazione di categoria, nel 2013, causa la crisi che ha investito le costruzioni, ha lasciato il lavoro per gestire un bed and breakfast nel parco del Conero.

Ha scritto e pubblicato su temi giuridici ed economico-finanziari, occupandosi di divulgazione in materia opere pubbliche. Da sempre appassionato di storia e letteratura, ha abbandonato completamente i lavori pubblici e si è dedicato allo studio e alla scrittura. Ha così pubblicato nel 2021 un noir a sfondo ironico: ll cavallo della Sacra Corona (I libri di Icaro).

Ora esce in ebook La contea, storia d’arme e d’amore in terra d’Otranto, finalista al torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal gruppo GeMS (editore de ilLibraio.it).

La trama di questo romanzo storico ci porta nel 1133, presso l’Abbazia di Cerrate, nella contea di Lecce: il giovane Lupo cresce sano e forte, tra campi e boschi, grazie agli insegnamenti di Paolo, frate della chiesa greco-bizantina e suo maestro nelle lettere e nell’uso dell’arco. Ma i suoi tredici anni stanno per essere sconvolti da una delle più terribili calamità dell’epoca: l’abbazia subisce una feroce scorreria saracena, che devasta il territorio e distrugge la piccola comunità, massacrando senza pietà, tra gli altri, la madre stessa di Lupo e catturando i superstiti come schiavi.

In un attimo il destino di Lupo si compie; quel dolore quasi insopportabile lo rende immediatamente adulto, catapultandolo in un mondo duro, di ferro e di sangue, dove il coraggio, l’abilità nel maneggiare le armi e lo sprezzo del pericolo sono le qualità necessarie anche per chi intende coltivare i migliori sentimenti: l’amicizia, la lealtà, l’amore.

Seguendo sempre i saggi consigli di Frate Paolo, Lupo, avrà l’opportunità di entrare a servizio dei Conti di Lecce, diventare cavaliere, conoscere donne straordinarie e saprà districarsi tra l’impeto delle passioni carnali e la forza assoluta ed eterna dell’amore. Soprattutto, sarà testimone e al tempo stesso protagonista di un’epoca di fondamentale importanza per la Storia del regno del Sud e del nostro Paese…

L’autore, a proposito del torneo IoScrittore, ha spiegato: “Partecipo da quattro anni e lo farò ancora. Mi sembra un’ottima palestra per misurarmi e migliorare ciò che scrivo, come è accaduto con La Contea. Storia d’arme e d’amore in terra d’Otranto, con cui l’anno precedente avevo passato la prima selezione ricevendo apprezzamenti e stroncature, giuste o meno. Tenendo conto di queste ultime ho potuto fare una revisione soddisfacente. Non mi aspettavo il risultato, che mi ha dato una sferzata di positività. Mi sento tra amici”.