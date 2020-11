“La porta del male”, il nuovo romanzo di Guillermo del Toro (scritto con Chuck Hogan)

La porta del male (tre60) è un romanzo scritto dal regista premio Oscar Guillermo del Toro e dall’autore bestseller Chuck Hogan.

La storia si svolge nel New Jersey del 2020. Progonista l’agente dell’FBI Odessa Hadwicke, la cui vita cambia per sempre in seguito all’arresto di un killer. Quando il suo collega Walt Leppo durante l’arresto diventa inspiegabilmente violento e aggredisce la bambina sopravvissuta al crimine, Hadwicke gli spara impulsivamente per salvarla.

Nonostante la sua azione venga poi riconosciuta come leggittima difesa, Hadwicke non riesce a farsene una ragione, a causa della presenza oscura che è convinta aver visto liberarsi dal collega una volta colpito.

Durante le indagini di un nuovo caso che all’apparenza sembrerebbe irrisolvibile, Hadwicke viene in contatto con il nome di John Blackwood, un uomo che sostiene di essere vivo da secoli, e che potrebbe rappresentare l’unico modo di Hadwicke di trovare una risposta ai dubbi che la affliggono.

Gli autori hanno dichiarato che il personaggio di Blackwood si ispira a uno degli scrittori più celebri nell’ambito del sottogenere “indagini dell’occulto“, Algernon Blackwood, e che alcuni dei riti narrati nel romanzo si ispirano a tradizioni occultiste che hanno ancora un loro seguito nel New Jersey.

Non è la prima volta che Guillermo del Toro si rapporta alla scrittura: il film La forma dell’acqua con cui ha vinto i premi Oscar al miglior film e alla miglior regia, è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Del Toro con Daniel Kraus (tre60, traduzione di Flavio Iannelli e Silvia Minucelli).

Chuck Hogan invece è autore di best seller apparso più volte nella classifica del New York Times. Anche uno dei suoi romanzi, The town. Il principe dei ladri, è trasposto in una versione cinematografica da Ben Affleck.

Fotografia header: Getty Images