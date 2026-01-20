Bridgerton: tutti i libri della serie (e le serie tv che hanno ispirato)

I fan della serie attendono l’arrivo su Netflix della quarta stagione di Bridgerton, il drama romantico di ispirazione storica che ha conquistato migliaia di appassionati in tutto il mondo. I libri di Bridgerton, così come le serie tv, sono ambientati in epoca Regency, e si concentrano sulla famiglia Bridgerton per l’appunto, e sulla loro vita all’interno dell’alta società londinese. Ogni libro, così come ogni stagione, ruota intorno a uno dei fratelli o delle sorelle Bridgerton, e sulle storie d’amore che li coinvolgono. In questo approfondimento scopriamo romanzi della serie in ordine cronologico, insieme a una panoramica delle altre opere di Julia Quinn che appartengono a questo mondo narrativo

Nel 2026 i fan della serie attendono l’arrivo su Netflix della quarta stagione di Bridgerton, il drama romantico di ispirazione storica che ha conquistato migliaia di fan in tutto il mondo. Non tutti gli appassionati della serie, però, sanno che le vicende sono tratte da una serie di libri nata dalla penna dell’autrice americana Julia Quinn (pseudonimo di Julie Pottinger).

I libri di Bridgerton, così come le serie tv, sono ambientati in epoca Regency, cioè un periodo storico britannico, indicato in italiano anche con la definizione di Età della reggenza, che va dal 1811 al 1820. Il periodo, benché breve, ha le sue peculiarità in termini di arte, architettura e cultura, che lo rendono facilmente riconoscibile.

La trama, sia nei libri che nella serie tv, si concentra per l’appunto sulla famiglia Bridgerton e sulla loro vita all’interno dell’alta società londinese. Ogni libro, così come ogni stagione, ruota intorno a uno dei fratelli o delle sorelle Bridgerton, e sulla loro più o meno travagliata storia d’amore con colui o colei con cui poi finiranno per convolare a nozze.

La serie tv e la quarta stagione

Ogni stagione della serie tv di Bridgerton è dedicata a uno dei libri della serie: iniziata nel 2020, finora ha visto ogni stagione uscire a due anni di distanza dalla prima. Il 2026 vedrà l’uscita della quarta stagione, dopo la prima dedicata a Daphne, la più grande delle figlie femmine, la seconda ad Anthony, il maggiore dei Bridgerton, e la terza a Colin, il terzogenito.

La quarta stagione di Bridgerton sarà invece dedicata alla vita amorosa di Benedict, il secondogenito (in caso di dubbi sull’ordine di età dei Bridgerton è semplice orientarsi: corrisponde a quello alfabetico). Ma quando uscirà la quarta stagione? Verrà resa disponibile su Netflix in due parti: la prima dal 29 di gennaio 2026, la seconda dal 26 di febbraio.

I libri di Bridgerton

Julia Quinn (pseudonimo di Julie Pottinger) è una scrittrice prolifica: la sola serie di Bridgerton si compone di otto volumi, ma non è l’unica serie di genere storico e romance a cui l’autrice si è dedicata. Quinn ha scritto numerosi romanzi appartenenti alla sfera del romance; in particolare, del mondo di Bridgerton, fanno parte anche altre due serie di libri, oltre a quella principale: la serie Rokesby e il Quartetto Smythe-Smith, che si compongono entrambe di quattro libri.

A questi, si aggiungono anche il volume La regina Carlotta, dedicato all’omonimo prequel e spin-off Netflix, e alcune antologie di novelle dedicate alla figura di Lady Whistledown, alcune delle quali compaiono in Italia all’interno delle pubblicazioni della serie principali (altri racconti dell’antologia invece sono inediti).

In che ordine leggere i libri di Bridgerton?

La risposta a questa domanda è: dipende. Ogni libro di Bridgerton, così come le stagioni della serie tv, si dedica principalmente a una sola trama amorosa, cioè quella tra uno dei fratelli o delle sorelle della famiglia Bridgerton e l’innamorata o l’innamorato del caso.

Potenzialmente quindi, soprattutto se ci si è già dedicati alla serie, nulla vieta di scegliere l’ordine che si preferisce, o di dedicarsi singolarmente alle storie d’amore che più hanno appassionato sul piccolo schermo, se si è preferito dedicarsi prima alla serie tv.

Sta di fatto però, che se l’obiettivo finale è quello di leggerli tutti, la modalità più scorrevole è sicuramente seguire l’ordine di pubblicazione, sia in modo da non incorrere in spoiler, sia in modo da potersi godere la costruzione della trama generale così per come è stata pensata da chi l’ha scritta.

L’ordine seguito dalla serie tv non corrisponde a quello dei libri

Chi giunge ai libri dopo essersi appassionato della serie deve però fare attenzione al fatto che l’ordine seguito sul piccolo schermo non corrisponde a quello dei libri. Se la prima e la seconda stagione coincidono con il primo e il secondo libro, lo stesso non vale per il terzo e il quarto volume, il cui ordine è stato invertito.

La terza stagione di Bridgerton, quindi, si ispira ai fatti narrati nel quarto libro, mentre la quarta stagione si dedicherà alla storia d’amore protagonista del terzo.

Bridgerton – la serie di libri principale, in ordine cronologico

1. Il duca e io

Il duca e io (Mondadori, traduzione di Milena Fiumali) è il primo volume della serie di libri del mondo narrativo di Bridgerton, che corrisponde anche alla storia narrata nella prima stagione della serie. Protagonisti sono il duca di Hastings, scapolo quasi perfetto e per questo soggetto a un grande interesse all’interno dell’alta società, e Daphne, una delle componenti della famiglia Bridgerton, giunta in età da matrimonio. Come evitare, per entrambi, le pressioni verso il grande passo? Quello di fingersi interessati l’uno all’altro, così da allontanare le mire di altri e altre possibili spasimanti…

2. Il visconte che mi amava

Nel secondo volume, Il visconte che mi amava (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) i fatti si concentrano maggiormente sul primogenito della famiglia Bridgerton, Anthony, per il quale è ormai giunta l’ora di trovare moglie, visto che alle pressioni della società si aggiungono anche le responsabilità familiari. Deciso a sposare Edwina, dovrà però prima dimostrare alla sorella più grande di lei, Kate, di essere un partito abbastanza meritevole… Questo libro ha ispirato la seconda stagione della serie Bridgerton.

3. La proposta di un gentiluomo

Il terzo volume è dove l’ordine tra libri e serie tv inizia a divergere. La proposta di un gentiluomo (Mondadori, traduzione di Giuseppe Settanni), che nell’ordine di pubblicazione dei libri è il terzo in ordine cronologico, si dedica alla vita amorosa di Benedict, il secondogenito della famiglia Bridgerton. Galeotto è un ballo in maschera, in cui Benedict si innamora di una ragazza misteriosa, che si propone di ritrovare al più presto. Questo volume ha ispirato la quarta stagione della serie tv, attesa per il 2026.

4. Un uomo da conquistare

Dopo Anthony e Benedict, con il romanzo Un uomo da conquistare (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) giungiamo così a Colin, terzogenito e costante viaggiatore. L’amore di Penelope Featherington nei suoi confronti non è passato inosservato (tranne che allo stesso Colin, fratello della sua migliore amica). Complice la vicinanza che li lega da tempo, i due sono legati da un’importante amicizia, che rischia di infrangersi quando i segreti iniziano ad emergere… potrà l’amore aiutarli a superare queste nuove scoperte? La trama di questo romanzo è stata trasposta nella terza stagione della serie tv Netflix.

5. A Sir Phillip, con amore

Eloise ha visto la maggioranza dei suoi fratelli e sorelle sposarsi, dimostrando però un certo disinteresse nei confronti dell’istituzione del matrimonio. La sua età però, per gli standard della società, inizia a intralciare le sue possibilità di trovare marito. Tutto cambia improvvisamente nel romanzo A sir Phillip, con amore (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti), quando negli scambi epistolari che la legano in amicizia a Sir Philip, vedovo con due figli, compare un’inaspettata proposta di matrimonio. Ma quando Eloise e Philip si conosceranno, le aspettative di entrambi si infrangeranno con la realtà della persona che si trovano di fronte. Questo sarà solo l’inizio di una conoscenza da ricominciare da capo…

6. Amare un libertino

Michael, co-protagonista del romanzo Amare un libertino (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) non è accompagnato da una buona reputazione in fatto di relazioni, ed è così che, quando si innamora di Francesca Bridgerton, non può fare altro che mettersi da parte, specialmente poiché lei è sul punto di sposare suo cugino John. Ma gli eventi non giocano a favore di questo matrimonio, e dopo pochi anni Francesca e Michael si ritrovano a dover fare i conti con il proprio senso di colpa e un affetto che li lega.

7. Tutto in un bacio

Con il volume Tutto in un bacio (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) giungiamo alle trame amorose della penultima dei fratelli e sorelle Bridgerton, ovvero l’ormai non più così piccola Hyacinth. A rubarle il cuore è Gareth St. Clair, che sta passando alcuni guai all’interno della propria famiglia: il padre lo detesta, e per questo è determinato a mandare in malora le proprietà, ovvero la sua eredità. La chiave per scoprire le ragioni di questi screzi si potrebbe ritrovare in un vecchio diario di famiglia, che però è stato scritto in italiano: l’unica che potrà aiutare Gareth a tradurlo è proprio Hyacinth…

8. Il vero amore esiste

Giunti all’ottavo volume, Il vero amore esiste (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) rimane soltanto Gregory. L’esempio dei sette amori appassionanti che hanno coinvolto i suoi fratelli e le sue sorelle fa sì che anche Gregory non attenda altro di trovare la ragazza con cui condividere questa eterna felicità. La sera in cui conosce Hermione Watson, Gregory si convince che quello che prova sia il vero colpo di fulmine, ma Hermione è già innamorata di un altro. Lucinda Abernathy, grande amica di Hermione, ma già fidanzata, si ripropone di aiutare Gregory nella sua impresa amorosa, non pensando di poter essere proprio lei a innamorarsi di lui…

9. Felici per sempre

La serie di libri, originariamente si compone di un ultimo volume, Felici per sempre: non si tratta però di un nono romanzo, ma di una raccolta di secondi epiloghi delle storie d’amore degli otto fratelli e sorelle Bridgerton, con l’aggiunta di un nono racconto dedicato a Violet, la loro madre. Nelle edizioni più moderne però ognuno degli otto secondi epiloghi si trova in fondo al rispettivo romanzo, con il racconto dedicato a Violet presente nell’ottavo volume.

La regina Carlotta

La regina Carlotta (Mondadori, traduzione di Alessandra Petrelli) scritto da Julia Quinn, questa volta in collaborazione con Shonda Rhimes, produttrice esecutiva della serie, è il romanzo in cui viene narrata la storia rappresentata nell’omonima mini-serie tv Netflix. Si tratta sia di un prequel che di uno spin-off rispetto alla storia principale: scopriamo infatti la storia della regina Carlotta, personaggio alquanto ingombrante nella serie principale, e del suo matrimonio con re Giorgio.

Serie Rokesby

1. Tutta colpa di Miss Bridgerton

Tutta colpa di Miss Bridgerton (Mondadori, traduzione di Alessia Di Giovanni) è l’inizio di un’altra serie di libri scritta da Julia Quinn e appartenente al mondo Bridgerton. Scopriamo infatti la storia dei genitori di Edmund, il padre dei fratelli Bridgerton protagonisti della serie principale. Sybilla è destinata a sposare uno dei giovani della famiglia Rokesby, e la direzione naturale dell’unione delle due famiglie sembrerebbe condurla verso Edward e Andrew, con cui Sybilla ha trascorso l’infanzia. Nulla potrebbe farle sospettare che invece nascerà un sentimento che la legherà a George, l’arrogante primogenito…

2. Una dolcissima bugia

Questa saga procede all’interno del mondo dei Rokesby. In Una dolcissima bugia (Mondadori), tutto inizia però nella famiglia Harcourt, tra i fratelli Thomas e Cecilia, che rimangono presto orfani. Quando Thomas viene ferito in battaglia in America, Cecilia decide di raggiungerlo. Quando non riesce a trovarlo, si imbatte però in Edward Rokesby, il miglior amico di suo fratello, che ora si trova in coma e necessita di cure. L’unico modo per potergli stare accanto è fingersi sua moglie…

3. L’altra Miss Bridgerton

Poppy Bridgerton, cugina di Sybilla, come molte delle donne della sua famiglia, ha un’attitudine intraprendente, e forse anche fin troppo, poiché la sua curiosità la condurrà a essere rapita dai pirati. Sulla nave si imbatterà in Andrew James Rokesby, capitano della nave e spia segretamente al servizio della corona. Come potrà Andrew completare la sua missione senza gettare scadalo nell’alta società? (Mondadori, traduzione di Berta Smith-Jacob).

4. Due cuori e uno scandalo

La serie Rockesby si conclude con la storia di Georgiana, sorella di Sybilla. Dopo essere stata vittima di un rapimento, si trova inevitabilmente al centro di uno scandalo che intacca le sue possibilità di trovare un buon partito. In suo aiuto viene chiamato Nicholas Rokesby, vicino di casa e amico di infanzia, che completamente dedito agli studi di medicina, non ha tempo né voglia di impegnarsi in un matrimonio. Aiutare un’amica in difficoltà potrebbe quindi rappresentare il giusto compromesso.

Quartetto Smythe-Smith

Le vicende del quartetto Smythe-Smith sono collegate al mondo Bridgerton più vagamente rispetto alla serie Rokesby, in quanto questa famiglia compare nella serie rispetto ad alcuni eventi musicali di dubbio successo, ma di sicura comicità.

1. Un amore perfetto

Il quartetto di romanzi si apre con Un amore perfetto (Mondadori, traduzione di Berta Smith-Jacob), la storia di Honoria, in disperata ricerca dell’uomo giusto con cui sposarsi. Suo fratello Daniel, in esilio a causa di una pericolosa rivalità, ha chiesto al suo migliore amico, il conte Chatteris, di tenerla d’occhio durante la sua assenza. Ma Honoria è tenace nel suo intento, e per il conte distoglierla dai partiti non adatti diventa un’impresa sempre più difficile…

2. Una serata davvero speciale

In Una serata davvero speciale (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) scopriamo la storia di Anne Winter, una giovane istitutrice che nasconde un segreto importante, ma che ha trovato soddisfazione nel suo nuovo ruolo. Co-protagonista di questa storia è Daniel, il fratello di Honoria già incontrato nel primo romanzo. Seppur in pericolo, egli non può fare a meno di cercare quella donna misteriosa incontrata a una delle serate musicali organizzate dalla propria famiglia…

3. Un bacio dopo l’altro

Sarah Plainsworth, cugina degli Smythe-Smith e protagonista del romanzo Un bacio dopo l’altro (Mondadori, traduzione di Antonella Pieretti) è decisamente una di quelle ragazze che sanno come farsi notare. Esattamente il contrario di quelle da cui è attratto Hugh Prentice, eccentrico matematico, coinvolto nel duello che ha cambiato per sempre la vita di Daniel e della sua intera famiglia. E se, proprio per queste ragioni, i due dichiarano di non potersi sopportare, un periodo che li costringe a una certa vicinanza potrebbe fargli cambiare idea…

4. I segreti di Richard Kenworthy

Nella storia d’amore raccontata nel libro I segreti di Richard Kenworthy (Mondadori, traduzione di Piera Marin), galeotta è nuovamente una delle comiche serate musicali organizzate dalla famiglia Smythe-Smith. Questa volta l’incontro coinvolge Richard, che ha i minuti contati nel trovare la donna con cui convolare a nozze, e Iris Smythe-Smith, che fa di tutto per nascondersi ed evitare di trovarsi al centro dell’attenzione: così che quando Richard chiede proprio di lei, Iris stenta a credere alla svolta che sta per prendere la sua vita, e inizia a nutrire qualche sospetto…