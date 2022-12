Libri: torna la “classifica di qualità”, dedicata alle opere straniere uscite nel 2022

Torna l’appuntamento con la Classifica di qualità dei libri dell’Indiscreto, rivista che da tempo, ormai, ha riattivato l’iniziativa istituita nel 2009 dal festival Pordenonelegge e dal premio Dedalus.

Questa volta protagoniste sono le opere in traduzione pubblicate in Italia nel corso del 2022.

A votare, una giuria composta da critici, scrittrici, scrittori, riviste letterarie, librerie indipendenti, giornalisti culturali, editor e altri operatori del settore (le classifiche complete sul sito della rivista).

Narrativa

1) Agustín Fernández Mallo, Trilogia della guerra, Utopia (traduzione di Silvia Lavina)

2) Michel Houellebecq, Annientare, La nave di Teseo (Milena Zemira Ciccimarra)

3) Patricia Lockwood, Nessuno ne parla, Mondadori (Manuela Faimali)

4) Daša Drndić, Belladonna, La nave di Teseo (Ljilijana Avirovic)

5) Lidia Yuknavitch, La cronologia dell’acqua, nottetempo (Alessandra Castellazzi)

6) Gerald Murnane, Una vita tra le nuvole, Safarà (Roberto Serrai)

7) Jennifer Egan, La casa di marzapane, Mondadori (Gianni Pannofino)

8) Vasilij Grossman, Stalingrado, Adelphi (Claudia Zonghetti)

9) Mircea Cărtărescu, Melancolia, La nave di Teseo (Bruno Mazzoni)

10) Paul Auster, Ragazzo in fiamme, Einaudi (Cristiana Mennella)

Saggistica

1) David Graeber, David Wengrow, L’alba di tutto, Rizzoli (Roberta Zuppet)

2) David Quammen, Senza respiro, Adelphi (Milena Zemira Ciccimarra)

3) Michael Pollan, Piante che cambiano la mente, Adelphi (Milena Zemira Ciccimarra)

4) Dale Pendell, Pharmako/Poeia, Add (Anita Taroni e Stefano Travagli)

5) Cynthia Cruz, Melanconia di classe, Atlantide (Paola De Angelis)

6) W.G. Sebald, Tessiture di sogno, Adelphi (Ada Vigliani)

7) Mark Fisher, Desiderio postcapitalista, minimum fax (Vincenzo Perna)

8) Naomi Wolf, Il mito della bellezza, Tlon (Marisa Castino Bado)

9) Sarah Jaffe, Il lavoro non ti ama, minimum fax (Rocco Fischetti)

10) bell hooks, Tutto sull’amore, il Saggiatore (Lucia Cornalba)

Poesia

1) Jericho Brown, La tradizione, Donzelli (a cura di Antonella Francini)

2) Louise Glück, Ricette per l’inverno dal collettivo, il Saggiatore (Massimo Bacigalupo)

3) Robert Frost, Fuoco e ghiaccio, Adelphi (Silvia Bre; a cura di Ottavio Fatica)

4) Mina Loy, The Lost Lunar Baedeker, Rina (Marco Bartoli)

5) Stig Dagerman, Breve è la vita di tutto quel che arde, Iperborea (Fulvio Ferrari)

6) Tishani Doshi, Un dio alla porta, Interno Poesia (Andrea Sirotti)

7) Grace Paley, Volevo scrivere una poesia invece ho fatto una torta, SUR (Paolo Cognetti e Isabella Zani)

8) Dimitris Lyacos, Poena Damni, il Saggiatore (a cura di Viviana Sebastio)

9) Marija Stepanova, La guerra delle bestie e degli animali, Bompiani (a cura di Daniela Liberti e Alessandro Farsetti)

10) Ghiannis Ritsos, Testimonianze, Crocetti (Nicola Crocetti)

Fumetto

1) Chris Ware, Building Stories, Coconino (Francesco Pacifico)

2) Jordan Crane, Keeping Two, Oblomov (Elena Fattoretto)

3) Anders Nilsen, Big Questions, Eris (a cura di Valerio Stivè)

4) R. Kikuo Johnson, Nessun altro, Coconino (Veronica La Peccerella)

5) Frédéric Pajak, Manifesto incerto, L’orma (Nicolò Petruzzella)

6) George Wylesol, 2120, Coconino (Valerio Stivè)

7) Kurt Vonnegut, Ryan North, Albert Monteys, Mattatoio n.5, Bompiani (Vincenzo Mantovani)

8) Peter Kuper, Gli incubi di Kafka, Tunué (Elena Dardano)

9) Tommi Parrish, All the love I can get, minimum fax

10) Elisabeth Pich, Fungirl, Coconino