“Ma che belle parole!”: il libro che ricorda Luciano Rispoli

La scommessa sulla radio e sulla tv, Luciano Rispoli la fece fin dal 1954, anno di nascita ufficiale del piccolo schermo. Da quel giorno, tra incarichi dirigenziali e l’ideazione-conduzione di programmi come Parola mia e Tappeto volante, non si pentì mai di aver speso con la passione e l’intraprendenza che lo caratterizzavano l’intera vita adulta nell’ambito della comunicazione, dell’intrattenimento colto e del giornalismo popolare.

In quasi sessant’anni di carriera divenne uno dei volti più popolari. E tuttora viene sovente citato per la sua classica esclamazione entusiastica (“Ma che belle parole!”) dinanzi alle dissertazioni linguistiche del professor Beccaria. È infatti divenuta frase idiomatica. E, come sostiene Vittorio Sgarbi, basta essere ricordati per una frase; come “Allegria!” per Mike Bongiorno.

Nel 90ennale della nascita, il 12 luglio 1932, Mariano Sabatini, che con Rispoli ha lavorato a lungo, dedica un libro al conduttore, Ma che belle parole! Il fascino discreto della radio e della Tv di Luciano Rispoli (Vallecchi Firenze edizioni), per raccontare la sua parabola professionale.

A Rispoli si devono la proposta del primo talk show in Italia con L’ospite delle due, l’intuizione del titolo Bandiera gialla e della Corrida, mentre con Adriano Magli diede vita, contro il parere del direttore Leone Piccioni, allo storico Chiamate Roma 3131, aprendo il mezzo radiofonico, fino ad allora molto formale e istituzionale, alla partecipazione diretta del pubblico. Nacque così la radio moderna, così come la conosciamo e come ancora viene vissuta. Con ricadute anche sulla tv.