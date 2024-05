“L’occhio del Leviatano” di Paolo Lodigiani: una storia di mare e destini incrociati

Il mare è vita, il mare è movimento incessante, perenne. Il mare è forza, primitiva e terribile, energia vitale e rigenerante; senso e fuga, scopo e abbandono, inizio e fine. In mare e per mare Giulio intende percorrere l’ultimo tratto della sua vita: un finto funerale, la fuga da famiglia e affetti dopo un’esistenza apparentemente felice e appagata e Zoe, la fedele barca a vela, pronta per una nuova, ultima rotta verso l’ignoto, per perdersi o, forse, ritrovarsi definitivamente…

La sua storia è raccontata ne L’occhio del Leviatano, romanzo di Paolo Lodigiani protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal gruppo GeMS) ora disponibile in ebook, che porta tra storie di mare, mai lineari e fatte di venti incostanti e capricciosi.

Il lungo viaggio tanto vagheggiato si arena in un tranquillo paesino del sud della Francia, per quattro anni. Un lungo abbandono, presso un molo assolato e silenzioso, che sembra imprigionare Giulio in un incantesimo omerico; ma un messaggio della piccola nipote adorata lo raggiunge e lo strappa dal suo torpido limbo.

Deve riprendere il mare, deve tornare, nonostante all’orizzonte si profili una delle terribili burrasche per le quali è famoso il Golfo del Leone. Su quelle stesse acque, sulla cresta delle stesse onde, altri destini si stanno compiendo: uno yacht, il Beau Geste, naviga incerto come le vite delle otto persone che sono a bordo, sballottate dal vento come dalla vita tra inganni e passioni. Tra loro c’è Camila, che sul mare è nata e che del mare sembra conoscere ogni segreto; quando le due barche incrociano le loro rotte, si incrociano anche i destini di Giulio e Camila.

Come in tutte le tempeste, riaffioreranno antichi ricordi e lontani episodi, dolori mai sopiti saliranno in superficie, ma pure nuove prospettive si apriranno come le nubi all’arrivo del sole. E resterà una nuova leggenda d’acqua salata, un’altra storia di marinai in una taverna di porto…

Paolo Lodigiani, nato a Milano nel 1948, ha lavorato per oltre vent’anni come manager di una grande impresa di costruzioni civili prima di dedicarsi professionalmente alla sua passione per il mare e per la vela, fondando una società di progettazione nautica. È autore di manuali sulla progettazione e la costruzione di barche, di guide nautiche e di numerosi articoli sugli aspetti storici della navigazione e sulla cultura del mare. Ha avviato e tuttora segue iniziative di cooperazione nel settore nautico in paesi dell’Africa e dell’America latina.