Dagli 883 al cyberpunk: Mauro Repetto firma il romanzo distopico “Election Day 2067”

In queste settimane di grande fermento, grazie alla seconda stagione di La leggendaria storia degli 883, Mauro Repetto fa parlare di sé per il suo sguardo sul futuro. Se infatti nel campo musicale è tornato con il singolo Generazione, l’ex membro degli 883 firma il suo esordio nella narrativa con il romanzo cyberpunk Election Day 2067 (Acheron Books).

Protagonista di questo libro, Monica è una ballerina spogliarellista, che si ritrova al centro di un intrigo internazionale. Il suo volto, infatti, è identico a quello di un’entità virtuale che accompagna uno dei più potenti leader mondiali. E in vista delle nuove elezioni, decisive per mantenere o ribaltare gli equilibri economici dell’intero pianeta, il suo ruolo diventa più cruciale che mai.

Tra ologrammi, AI, avatar e crisi d’identità

Repetto firma così un romanzo fantascientifico ambientato in un futuro distopico, in cui la politica – determinata dalle multinazionali – si affida ai personaggi storici clonati dal passato per indirizzare le masse, da Tutankhamon a Cleopatra, passando per Giulio Cesare e persino Ayrton Senna…

Fantasie sì, ma ispirate alle derive che può assumere il presente. Ed è lo stesso Repetto, in un’intervista a Rolling Stone, a spiegare il meccanismo: “Si tratta di immaginare delle visioni del futuro, sempre collegate al dio denaro. Ci sono delle lobby che riesumano Giulio Cesare per tenere unito il blocco occidentale, che è un po’ in decadenza. Dal passato prendi uno con un curriculum talmente forte che non solo rimette in marcia l’economia, ma dà ordine e prosperità al suo popolo. Sono visioni che ho sempre goduto da spettatore e che adesso mi godo a raccontare”.

Sullo sfondo, la città di Roma: un “luna park globale” in cui “le multinazionali cercheranno di fare sempre più soldi usando dei cloni di politici per promuovere i loro prodotti” e “spacceranno fregnacce sempre più enormi. Più sono enormi, più passano facilmente al grande pubblico”.

Non mancano poi gli influencer e pubblicità con messaggi capaci di uscire – letteralmente – dal libro: sono presenti infatti alcuni QR code che rimandano al sito di Election Day 2067, con due video dell’influencer Retinal (interpretato dallo stesso Repetto): “Un ciarlatano del 2067, che celebra la prima legge sul matrimonio che deve durare cinque anni. È contento perché l’economia riparte…”, racconta sempre Repetto a Rolling Stone. E a proposito dei QR code aggiunge: “Sono un plus bello, originale e contemporaneo”.

I libri sugli 883

Non si tratta del solo libro targato 883. A luglio di quest’anno Ponte alle Grazie ha pubblicato il libro Filosofia degli 883 di Fausto Lammoglia, in cui si ripercorrono i temi principali della band, tra citazioni, riferimenti e l’incredibile successo raggiunto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90.

A settembre, invece, Magazzini Salani ha portato in libreria la nuova edizione di I cowboy non mollano mai – L’autobiografia che ha ispirato la serie Sky, in cui Max Pezzali racconta la sua storia, dall’amicizia con Mauro Repetto alle prime canzoni registrate, dai riferimenti internazionali ai palazzetti gremiti.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto dal romanzo di Repetto:

Roma, 16 aprile 2067

In un momento incerto del primo mattino

Il suono delle mie scarpe da ginnastica risuonava sull’asfalto illuminato dai riflessi dei led olografici che tempestavano la strada. Stavo correndo da almeno tre minuti, e la gola era talmente stretta e arida che riuscivo a fatica a mandare giù l’aria.

Tre minuti non sembrano tanti finché non hai due uomini alle spalle e nessuna idee di cosa succederà se riescono a prenderti.

Stanno guadagnando terreno.

Sempre perspicace la mia AI neuro-integrata…

Lo so.

Quello a destra è più veloce.

Grazie, D14na.

Saltai una rastrelliera di consegna lasciata di traverso sul marciapiede e quasi travolsi un ragazzo fermo davanti a una vetrina. Lui mi mandò a fare in culo. Gli risposi con un gesto secco senza rallentare. Il dito medio funzionava sempre.

Conoscevo quelle strade.

Ci abitavo da abbastanza tempo da sapere dove correre senza doverci pensare. La via davanti a me portava verso piazza dei Cloni e sarebbe stata la scelta più semplice. Troppo spazio, troppa gente, troppi occhi.

Dovevo andare a sinistra.

La direzione opposta presenta una probabilità di fuga superiore.

Non conosci il quartiere.

Ho una visione dettagliata delle vie e…

Appunto. Non è la stessa cosa.

Conoscere le strade e conoscere il quartiere, conoscerlo davvero, non era la stessa cosa. Il vicolo si strinse quasi subito. Ai lati, i cassoni automatici della raccolta notturna si stavano richiudendo sotto il livello della strada. Uno era ancora sollevato e occupava mezzo passaggio. Mi infilai nello spazio tra il metallo e il muro, strusciando una spalla contro l’intonaco.

Dietro di me qualcuno imprecò.

Sorrisi.

Uno a zero.

Svoltai ancora.

Ogni mattina, davanti al vecchio mercato, un ambulante apriva il suo carretto abusivo di frutta vera. Niente stampe alimentari, niente colture accelerate. Frutta. Quella che marciva.

Era lì.

“Scusa!”, borbottai con la voce un po’ troppo stridula.

L’uomo ebbe appena il tempo di guardarmi.

Afferrai un lato del banco mentre gli passavo accanto e tirai.

“Ma che cazzo fai?”

Il carretto oscillò. Una cassetta cadde e una ventina di arance rotolarono sul marciapiede.

Hai danneggiato proprietà altrui.

Denunciami.

Sentii un tonfo alle mie spalle.

Non mi voltai.

“Fermati!”

Col cazzo.

Attraversai la strada.

Una navetta inchiodò a meno di un metro da me. Le fasce luminose sul parabrezza diventarono rosse.

ATTENZIONE. PEDONE FUORI TRAIETTORIA.

Un’altra vettura frenò. Poi un’altra ancora. Il sistema reagì a catena e per qualche secondo l’incrocio si riempì di avvisi.

ATTENZIONE. TRAIETTORIA INTERROTTA.

ATTENZIONE.

“Scusate, eh?”

Un clacson suonò. Qualcuno voleva essere sicuro che mi arrivassero i suoi accidenti. Corsi tra due veicoli immobili e raggiunsi il marciapiede opposto, calpestando la faccia impassibile di Elton John jr che cantava per due persone che attendevano un mezzo di trasporto pubblico.

Uno degli inseguitori ha attraversato.

Uno?

Il secondo sta modificando il percorso.

Merda.

Il primo era quello veloce.

Davanti a me il volto di Cleopatra occupò all’improvviso la facciata di un palazzo. Trenta metri di regina egizia mi guardarono correre mentre la corona dorata le compariva sulla testa.

LA GRANDEZZA È IMMORTALE.

VOTA ALLEANZA MEDITERRANEA.

“Fottiti pure tu.”

Cleopatra continuò a sorridere.

Passai sotto di lei e mi infilai nella strada che costeggiava i vecchi edifici popolari. Lì le facciate non proiettavano niente. Troppo malandate, troppo poco redditizie. Persino le campagne elettorali sapevano dove non valeva la pena spendere crediti.

Il fiato cominciava a bruciare.

Frequenza cardiaca centosettantadue.

Non mi interessa.

Sta aumentando.

D14na!

Va bene.

Alla fine della strada c’era quello che cercavo.

Tre uomini dormivano quasi ogni mattina sotto la pensilina dismessa della vecchia fermata. Uno aveva costruito una specie di parete con pannelli pubblicitari spenti, gli altri due occupavano il passaggio con coperte, borse e un vecchio carrello di consegna.

Rallentai soltanto quando fui vicina.

“Permesso.”

Uno aprì gli occhi.

“Ehi, ma che…”

“Lo so, scusa!”

Scavalcai una coperta, misi il piede sul bordo della panchina e saltai dall’altra parte. “Se passa un uomo incazzato, non mi hai vista.”

“Quanto mi dai?”

“Un bacio.”

“Vaffanculo.”

“Anche tu.”

Ripresi a correre.

Alle mie spalle sentii proteste, una voce più forte, qualcosa che cadde.

Grazie, ragazzi.

La strada successiva mi riportò verso il traffico. Dovevo decidere. Destra significava stazione di mobilità. Sinistra, il sottopasso.

Scelsi sinistra.

Non è una buona idea.

Perché?

L’accesso risulta parzialmente chiuso.

Perfetto. Le transenne luminose comparvero dopo pochi metri. Lavori alla rete sotterranea. Un drone di manutenzione galleggiava sopra una voragine aperta nell’asfalto e proiettava una barriera rossa.

ACCESSO VIETATO.

PERCORSO PEDONALE DEVIAZIONE 240 METRI.

Duecentoquaranta metri un cazzo.

Passai sotto la barriera.

Il drone lampeggiò a intervalli sempre più veloci.

ACCESSO NON AUTORIZZATO. TORNARE INDIETRO.

Lo ignorai.

ACCESSO NON AUTORIZZATO.

“Ho capito!”

TORNARE INDIETRO.

Dietro di me arrivarono dei passi.

Troppo vicini.

Saltai un fascio di cavi e mi abbassai sotto il braccio meccanico di una scavatrice. Dall’altra parte c’era un corridoio largo forse cinquanta centimetri tra la macchina e la parete del sottopasso.

Mi infilai di lato.

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La giacca rimase impigliata. Tirai. Niente da fare.

“Merda.”

Si stanno avvicinando.

“Davvero? Non me n’ero accorta.”

Strattonai ancora. Il tessuto cedette con uno strappo.

Corsi di nuovo, ignorando polmoni e muscoli delle gambe che bruciavano.

Quando uscii dal cantiere avevo il fiato corto e una manica mezza staccata. Mi appoggiai per un secondo al muro.

Un solo fottuto secondo per riprendere il controllo del mio corpo. Poi ripartii.

Il quartiere si apriva davanti a me, familiare e improvvisamente enorme. Conoscevo ogni strada, ogni scorciatoia, ogni posto in cui avevo mangiato alle quattro del mattino tornando dal lavoro.

Eppure non sapevo dove andare.

Monica.

Che c’è?

È dietro di te.

Mi voltai.

Lo vidi sbucare dal cantiere.

Zoppicava.

Aveva sangue sulla fronte.

Ma continuava a correre.

E un attimo dopo, vidi sbucare anche l’altro.

Di nuovo due contro uno.

E mi resi conto che le forze per continuare a fuggire forse non mi avrebbero aiutato ancora per molto.

Le due sagome avanzarono.

E io non avevo più nessuna idea di cosa fare.

Riempii i polmoni. E ripresi a correre.

Cazzo, cazzo, cazzo!

(continua in libreria…)

Fotografia header: Mauro Repetto (foto di GettyEditorial)