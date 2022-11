The New York Times Book Review: ecco i 10 migliori libri del 2022

A pochi giorni dalla prima selezione di 100 titoli, la redazione del The New York Times Book Review ha annunciato la sua personale top ten dei migliori libri del 2022

Dopo aver annunciato i 100 migliori libri del 2022, la redazione del The New York Times Book Review, l’inserto settimanale del New York Times, ha proposto la sua personale top ten del 2022. Ecco l’elenco completo: