Anna Maria Ortense, Novelle ritrovate

Le “novelle ritrovate” di Anna Maria Ortese, scrittrice da (ri)scoprire

di Redazione Il Libraio 25.11.2025

Anna Maria Ortese (Roma, 13 giugno 1914 – Rapallo, 9 marzo 1998), premio Viareggio nel ’53 e Premio Strega nel ’67, è al centro di un operazione portata avanti dalla casa editrice Argolibri per la (ri)scoperta di autrici che fanno parte del “contro-canone femminile” con il libro “Novelle ritrovate”, una raccolta di cinque racconti pubblicati per la prima volta 80 anni fa sul periodico “Grazia”

Le autrici italiane che vanno a comporre il canone, che sia scolastico, universitario o semplicemente parte del sapere comune, sono notoriamente poche.

Vengono alla mente Elsa Morante, riuscita a sfuggire all’oblio, Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel, a volte si arriva a citare Natalia Ginzburg.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Fortunatamente, si sta assistendo a una stagione di riscoperta di alcuni nomi femminili, ne è un caso, ad esempio, la fase di rinnovato interesse che ha vissuto, recentemente, Goliarda Sapienza.

Un altro nome rilevante della nostra letteratura, spesso dimenticato, è quello di Anna Maria Ortese (Roma, 13 giugno 1914 – Rapallo, 9 marzo 1998), vincitrice nel 1953 del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli (Premio speciale per la narrativa) e del premio Strega nel 1967 con Poveri e semplici.

Può interessarti anche

Riscoprire (o scoprire) Anna Maria Ortese
Jolanda Di Virgilio 23.09.2019 Riscoprire (o scoprire) Anna Maria Ortese

E ora Argolibri restituisce a lettrici e lettori un altro tassello della produzione della scrittrice: è infatti in libreria Novelle ritrovate, che raccoglie alcune novelle dell’autrice, a 80 anni dalla loro prima pubblicazione, a cura di Dario Biagi.

Copertina di Novelle ritrovate, di Anna Maria Ortense

Il testo ospita cinque racconti, ritrovati dallo studioso Dario Biagi durante le sue ricerche archivistiche, che furono scritti e pubblicati tra il 1942 e 1943, sul periodico mondadoriano Grazia, con cui Ortese collaborò.

Può interessarti anche

Goliarda Sapienza: dalla morte in povertà alla
Giuseppe Cecere 22.07.2025 Goliarda Sapienza: dalla morte in povertà alla "Sapienza Fever"

L’edizione, che include un saggio introduttivo dello stesso Biagi e una postfazione dell’italianista Donatella La Monaca, è all’interno della collana Rosa fresca aulentissima, fondata e diretta dal professore Federico Sanguineti e dalla professoressa Sara Lorenzetti, dedicata “al ritrovamento e alla riedizione filologico-critica di opere del contro-canone femminile”.

Il libro, che si aggiunge ai titoli già presenti dell’autrice pubblicati dal catalogo Adelphi, raccoglie brevi racconti che rientrano, per stile, tematiche e atmosfere, nella prima fase ortesiana, quella che la impose all’attenzione di pubblico e critica con Angelici dolori e che anticipa temi che poi si ritroveranno nella sua produzione successiva, come il discorso sull’unità del Creato e la necessaria fratellanza di tutti gli esseri viventi.

Questi brevi testi, fulminei, sono sospesi tra sogno e veglia e abitati da figure femminili come Edith e Medina, e da giovani fiabeschi viaggiatori. Tutti loro attendono qualcosa di decisivo, ma difficilmente descrivibile, un evento cosmico nel quotidiano e viceversa.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte