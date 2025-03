“Un viaggio tra le storie…”: ad Asti c’è una nuova libreria (gestita da una giovane squadra)

Ad Asti, in Corso Vittorio Alfieri 226, ha da poco aperto una nuova libreria Ubik: un ampio spazio pensato per soddisfare ogni gusto. Le sei libraie e librai che la gestiscono spiegano: “L’apertura della libreria rappresenta per noi l’inizio di un viaggio tra le storie, in cui speriamo di poter accompagnare migliaia di lettori, dai più grandi ai più piccini…” – I particolari

Corso Vittorio Alfieri 226, Asti: questo l’indirizzo della nuova libreria Ubik aperta da venerdì 7 marzo nella città piemontese.

Situata lungo il corso principale del centro storico, la libreria occupa uno spazio di 225 mq ed è gestita da sei librai: l’obiettivo è quello di offrire ai lettori e alle lettrici astigiane un ampio spazio, pensato per soddisfare ogni gusto, dai romanzi per adulti a quelli per bambini – con albi illustrati e libri interattivi -, dalle novità del momento alle opere in lingua straniera, passando per manga e fumetti.

“L’apertura della libreria rappresenta per noi l’inizio di un viaggio tra le storie, in cui speriamo di poter accompagnare migliaia di lettori, dai più grandi ai più piccini, trasmettendo lo stupore e l’entusiasmo che solo i libri sanno comunicare. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità”: il commento dei librai dopo i primi giorni di apertura.

Questa nuova sede porta a ventitré il numero delle librerie Ubik in Piemonte.