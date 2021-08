Nuove storie d’amore da leggere quest’estate

Anche per voi estate è sinonimo di storie avvincenti e piene di emozioni, da cui lasciarvi conquistare fin dalle prime pagine? Se è così, di sicuro avrete già individuato alcuni romanzi d’amore del passato e di oggi da mettere in valigia o anche solo sul comodino, così per sognare a occhi aperti dovunque vi troviate.

Nel caso in cui vi foste persi qualche novità, o nel caso in cui voleste arricchire la vostra lista di prossime letture con delle storie d’amore arrivate da poco in libreria, questa settimana vi consigliamo tre romanzi firmati da tre scrittrici che vi faranno battere il cuore: parliamo di Eva Carter, Micaela Miljian Savoldelli ed Emily Itami.

Tutt’e tre, infatti, descrivono i sentimenti con una grande attenzione al mondo contemporaneo e ci portano da una parte all’altra del nostro pianeta, ricordandoci grazie ai loro personaggi sfaccettati che, come diceva Erich Fromm, “l’amore è l’unica risposta sensata e soddisfacente al problema dell’esistenza umana”…

Il bacio della vita

Autrice: Eva Carter, che è nata e vive tuttora a Brighton, dove ha lavorato come giornalista per la BBC.

Editore: Mondadori (traduzione di Vanessa Valentinuzzi).

Genere: un romanzo d’amore ispirato a un’esperienza personale e ai racconti della madre infermiera dell’autrice.

Pagine: 400.

Trama: Kerry Smith e il suo migliore amico, Tim Palmer, stanno per sostenere gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina. La notte di Capodanno, però, un loro compagno di classe va in arresto cardiaco e per quasi 18 minuti Kerry esegue la rianimazione cardiopolmonare sulla sua cotta del liceo. Anche se i tre ancora non lo sanno, quella notte cambierà per anni le loro esistenze, perché, a quanto pare, salvare una vita non garantisce sempre un lieto fine…

Consigliato a… chi ama i libri che raccontano cosa significa amare, perdonare e trovare il proprio posto nel mondo.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di questo intenso romanzo di dimostrarci, attraverso una lunga storia di amore e di amicizia, che c’è più di un modo per salvare una vita, e più di una strada per dare un senso alla nostra.

Autrice: Micaela Miljian Savoldelli, direttrice creativa, imprenditrice e penna del profilo social @likemiljian.

Editore: Vallardi.

Genere: una romanzo ispirato a una vera storia d’amore e di rinascita, fino ai confini del mondo.

Pagine: 304, da cui non riuscirete a staccarvi un attimo.

Trama: Selvaggia arriva a Firenze a vent’anni, con una valigia e un passato scomodo. Jules è francese, ama suonare la chitarra di notte a cavalcioni sul terrazzo e ogni giorno cambia itinerario, alla ricerca dell’inaspettato. Che puntualmente arriva, per lui e Selvaggia, in una serata tra amici, musica e blackout. I due ragazzi non sanno cosa li aspetta, ma decidono di seguire l’istinto e partono insieme, verso un’avventura schietta e tenera come la verità.

Consigliato a… chi avrebbe voglia di cambiare vita anche quando ha l’impressione che sarebbe impossibile.

Cosa ci è piaciuto di più: il coraggio dei due protagonisti, che pur conoscendoci appena decidono di credere alla magia di una promessa scambiata all’alba e di lasciarsi vivere fino in fondo, qualunque cosa dovesse accadere.

Ballata malinconica di una vita perfetta

Autrice: Emily Itami, cresciuta a Tokyo e ora residente a Londra. Ha lavorato come giornalista freelance.

Editore: Mondadori.

Genere: un romanzo delicato e profondo, la storia di un amore e un’audace esplorazione delle relazioni di oggi.

Pagine: 204.

Trama: Mizuki ha circa 40 anni, vive a Tokyo ed è l’emblema della moglie e madre privilegiata, anche se la sua vita perfetta non la rende poi così felice. In una notte di pioggia incontra Kiyoshi, un ristoratore di successo, e con lui ritrova sé stessa, la gioia di vivere e la vitalità contagiosa della sua metropoli. A mano a mano che la loro relazione prosegue, però, Mizuki si rende conto che sta vivendo due vite e che alla fine ne dovrà scegliere soltanto una…

Consigliato a… chi è in cerca di uno spaccato contemporaneo sullo stile di vita e sulla cultura del Giappone.

Cosa ci è piaciuto di più: la voce sensuale, romantica e provocatrice dell’autrice, nonché la sua intima analisi della maternità, dove la fatica e la costante sensazione di fallimento si intrecciano a una gioia e a un amore infiniti.

(articolo in collaborazione con Upday)