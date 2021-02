Tre nuovi libri per San Valentino

Non c’è bisogno di ricorrenze particolari per festeggiare l’amore: è sempre l’occasione giusta per stappare una bottiglia di prosecco e brindare alla gioia di un’unione felice, o a un futuro ricco di speranze e di novità. Ma i romantici sanno bene che, a volte, per sfuggire alla monotonia della routine quotidiana, può essere utile ritagliarsi dei momenti in cui prendersi il tempo di coccolarsi un po’. E quale giorno migliore del 14 febbraio per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature?

Inevitabilmente, a causa della pandemia, questo sarà un San Valentino diverso dagli altri. Anche questa volta, però, i libri possono essere d’aiuto. Ecco perché suggeriamo tre nuove letture (un romanzo, un saggio e un manuale), volutamente molto diverse tra loro, che parlano d’amore e relazioni da angolazioni differenti.

Autrice: Anna Premoli, che ha lavorato per un lungo periodo per una banca privata, prima di accettare una nuova sfida nel campo degli investimenti finanziari. La scrittura, nel suo caso, è arrivata come “metodo anti­stress” durante la gravidanza. Dopo Ti prego lasciati odiare ha pubblicato diversi altri romanzi di successo.

Editore: Newton Compton.

Genere: commedia rosa.

Pagine: 320.

Consigliato a… a chi non si perde neppure un libro della prolifica autrice di Finché amore non ci separi, Questo amore sarà un disastro e Molto amore per nulla, e a chi ha voglia di una storia d’amore dall’esito sorprendente.

Trama: Ludovico Paravicini è reduce dal divorzio con Ginevra, che anni prima ha fatto armi e bagagli e preteso da lui un lauto assegno di mantenimento. All’improvviso, però, l’ex moglie ricompare a sorpresa…

Cosa ci è piaciuto di più: Anna Premoli è stata definita non a caso su D di Repubblica una delle penne più amate del romance italiano. Questo nuovo libro conferma tutte le sue doti narrative e la contemporaneità delle storie che racconta.

Maestre d’amore

Autrice: Nadia Fusini, studiosa di Letteratura inglese e comparata, ha curato i due volumi dedicati a Virginia Woolf nei Meridiani Mondadori (1998), nonché, più recentemente, il Meridiano su John Keats (2019).

Editore: Einaudi.

Genere: saggio letterario.

Pagine: 197.

Consigliato a… chi pensa di sapere già tutto su Shakespeare e i protagonisti delle sue opere, e a chi ha voglia di leggere un libro sull’amore, prima ancora che un libro sulla letteratura.

Trama: nel nuovo saggio di Nadia Fusini, Giulietta, Ofelia, Desdemona, Cleopatra, la Bisbetica e perfino Jill e Jack raccontano l’immensa novità con cui Shakespeare pensò il femminile e il maschile all’inizio dell’epoca moderna.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di rileggere i grandi classici della letteratura con uno sguardo complesso e per niente scontato. Del resto, le protagoniste del volume ci parlano dell’”ambiguità scandalosa dell’amore”…

Marte & Venere fanno pace

Autore: John Gray, filosofo statunitense, terapeuta, consulente matrimoniale. Ha firmato il bestseller Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, e numerosi altri volumi.

Editore: Tea (traduzione di Alessandro Zabini).

Genere: manuale scritto da un vero esperto delle relazioni d’amore.

Pagine: 288.

Consigliato a… chi è in cerca di una pratica guida per superare le incomprensioni di coppia.

Trama: l’autore ci invita a metterci nei panni della persona amata, per capirla a fondo. Spesso, infatti, ci piacerebbe che i nostri fidanzati, fidanzate, mogli o mariti fossero più simili a noi. Quando cerchiamo di cambiare qualcosa nei nostri partner, però, rischiamo di dimenticarci cosa ci è più piaciuto di loro quando ce ne siamo innamorati la prima volta…

Cosa ci è piaciuto di più: Gray si conferma un autore che sa come andare in soccorso delle coppie che faticano a capirsi e apprezzarsi.

(articolo in collaborazione con Upday)