A 16 anni da “La strada”, due nuovi romanzi di Cormac McCarthy in arrivo

A sedici anni dalla pubblicazione del suo ultimo libro, il romanzo di culto “La strada”, Cormac McCarthy torna in libreria con due nuovi romanzi, “The Passenger” e “Stella Maris”, che usciranno negli Usa in autunno e in Italia nel corso del 2023

A 16 anni dalla pubblicazione del suo ultimo libro, il romanzo di culto La strada, uscito negli Usa nel 2006 (con cui ha vinto il Premio Pulitzer nel 2007, e da cui nel 2009 è stato tratto il film The Road, diretto da John Hillcoat, con Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee), è stato confermato l’atteso ritorno in libreria dello scrittore americano Cormac McCarthy, che a 88 anni rompe così il lungo e silenzioso digiuno con due nuovi romanzi, due diversi capitoli della stessa storia: The Passenger e Stella Maris.

Due libri che saranno pubblicati negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, come ha riferito nei dettagli il New York Times, a un mese di distanza l’uno dall’altro, e che in Italia usciranno per Einaudi nel corso del 2023, nella traduzione di Maurizia Balmelli.

Andrea Canobbio, responsabile della Narrativa straniera e Frontiere Einaudi, sottolinea: “Aspettavamo questi libri da anni, e finalmente prima di Natale abbiamo potuto leggerli. I lettori di Cormac McCarthy ritroveranno in questi nuovi romanzi la potenza epica e l’intensità visionaria dei suoi capolavori“.

I due romanzi raccontano la storia tormentata dell’amore ossessivo e dannato tra due fratelli, Bobby e Alicia Western, su cui aleggia la figura ingombrante di un padre fisico, che ha contribuito a sviluppare la bomba atomica.

The Passenger è ambientato a New Orleans nel 1980. Bobby, un subacqueo di salvataggio, viene incaricato di esplorare il relitto di un jet affondato al largo della costa del Mississippi e scopre che la scatola nera dell’aereo, la borsa da volo del pilota e il corpo di uno dei passeggeri sono scomparsi. Bobby, ossessionato dai ricordi di suo padre e sua sorella, si rende conto che potrebbe aver scoperto qualcosa di nefasto quando strani uomini in giacca e cravatta si presentano a casa sua.

Stella Maris racconta la storia di Alicia. La narrazione è strutturata come un dialogo tra lei e il suo psichiatra in un istituto psichiatrico del Wisconsin, dove Alicia, una ventenne candidata al dottorato in matematica all’Università di Chicago, riceve una diagnosi di schizofrenia paranoica.

Durante una sua rara apparizione pubblica, a Santa Fe, nel 2015, McCarthy aveva dato una piccola anticipazione sul suo lavoro in corso, The Passanger, descrivendolo come un romanzo che, allontanandosi dai suoi soliti temi, avrebbe esplorato idee esoteriche sulla matematica, sul rapporto tra genio e follia, sulla fisica e sulla natura della coscienza.