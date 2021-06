Nuovi thriller internazionali per l’estate

Non c’è momento migliore dell’estate per dedicarsi alla lettura di un thriller. Già, vi immaginiamo: in spiaggia, al lago, al parco, o anche semplicemente davanti a una finestra spalancata, con il desiderio di immergervi in una storia ricca di suspense e colpi di scena.

Per questo vi consigliamo tre recenti uscite editoriali che proprio non potete perdere: dalla nuova avventura di Lee Child, allo psicothriller di Wulf Dorn, passando per il romanzo firmato a quattro mani dall’ex presidente Bill Clinton e James Patterson.

Autore: Lee Child, autore di programmi televisivi e scrittore noto soprattutto per il personaggio di Jack Reacher.

Editore: Longanesi, traduzione di Ernesto Fanfani.

Genere: thriller.

Pagine: 368.

Trama: Jack Reacher è fatto così: proprio non riesce a lasciarsi addosso scivolare quello che vede. Così, un giorno, nota un anziano signore che sta per essere derubato da un ragazzo, e decide di intervenire. Quello che non sa è che quell’uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori, e che ora devono un sacco di soldi a delle persone molto cattive. Improvvisamente, Reacher si ritrova coinvolto in una brutale guerra tra gang rivali, ucraine e albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Le probabilità di vittoria sono infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di giustizia…

Consigliato a… ai fan di Child, e a tutti coloro che amano le narrazioni in cui anche le imprese che appaiono impossibili riescono a essere superate.

Cosa ci è piaciuto di più: affezionati lettori di Child, non possiamo resistere a nessuna delle avventure di Jack Reacher, personaggio di successo, definito dall’autore stesso “un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta rapidità e determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell’onore e della giustizia”.

Autore: Il maestro dello psicothriller Wulf Dorn, tedesco, classe ’69, che per tanti anni ha lavorato come logopedista in una clinica psichiatrica, torna in libreria con il seguito del romanzo La psichiatra, diventato un bestseller internazionale.

Editore: Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli.

Genere: thriller psicologico.

Pagine: 444.

Trama: dopo 10 anni di attesa, tornano i protagonisti della Psichiatra: lo psichiatra Mark Behrendt ha perso l’amore della sua vita ed è finito in un turbine di alcol e autodistruzione. L’unica che è riuscita a restargli accanto è la sua amica Doreen. Ma una sera, quando è a cena da lei, qualcuno bussa alla porta e la donna va ad aprire: è l’ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito: ha esattamente 2 giorni, 9 ore e 23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Da questo momento, per Mark, ha inizio una vera e propria corsa contro il tempo.

Consigliato a… naturalmente a chi aveva già amato il precedente romanzo firmato da Dorn, ma anche a chi è alla ricerca di romanzi che sappiano scendere a fondo nella psicologia dei personaggi, mostrandone tutte le fragilità e le inquietanti ombre.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Dorn di catturare l’attenzione attraverso una storia avvolgente, che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima riga.

Autori: Dopo il successo dell’avvincente Il presidente è scomparso, la coppia formata dall’ex presidente Bill Clinton e dallo scrittore bestseller per eccellenza James Patterson torna a firmare uno dei romanzi più attesi del 2021.

Editore: Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani.

Genere: thriller politico.

Pagine: 560.

Consigliato a… a chi ama le narrazioni thriller a sfondo politico – per esempio, se avete guardato con piacere Tutti gli uomini del presidente e House of Cards, questa lettura potrebbe fare altamente al caso vostro.

Trama: Il presidente Matthew Keating sta vivendo l’incubo di ogni genitore: qualcuno ha rapito sua figlia. Lo aspetta un’azione ad altissimo rischio che metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come padre.

Cosa ci è piaciuto di più: come scrive Lee Child, La figlia del presidente è un romanzo “esplosivo”, soprattutto per la capacità degli autori di raccontare una storia ricca di dettagli precisi e veri, e allo stesso tempo dotata di un ritmo straordinariamente incalzante.

