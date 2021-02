Tre romanzi storici per viaggiare nel tempo con la fantasia

“I lupi di Roma” di Andrea Frediani, “Le sorelle Chanel” di Judithe Little e “La regina imperatrice” di Antonio Caprarica: tre romanzi storici capaci di far viaggiare nel tempo…

Dalla Roma del 1277 al ‘900 delle sorelle Chanel, passando per la Londra dell’800. Vi presentiamo tre romanzi storici capaci di far viaggiare nel tempo…

I lupi di Roma

Autore: Andrea Frediani, divulgatore storico e autore di diversi romanzi e saggi.

Editore: Newton Compton.

Genere: romanzo storico.

Pagine: 416.

Consigliato a… chi vuole conoscere la saga della famiglia Orsini, tra le più potenti di Roma, ed è affascinato da intrighi e lotte per il potere.

Trama: difficile sintetizzarla, visti i numerosi personaggi coinvolti, e le tante vicende narrate. Dopo sei mesi di sede vacante, la famiglia Orsini riesce a far eleggere un proprio esponente. Il nuovo pontefice, Niccolò III, si propone di arginare lo strapotere di Carlo D’Angiò, re francese di Napoli e senatore di Roma, ma mira anche a consolidare le fortune della famiglia. In breve gli Orsini assumono il controllo di Roma, di Viterbo e del collegio cardinalizio. Tuttavia le ambizioni del papa e di suo cugino, il cardinale Matteo Rubeo, obbligano alcuni membri della famiglia, come Orso, podestà di Viterbo, e Perna, spinta da un amore proibito, a sacrificare i loro stessi sentimenti. Ma l’ascesa della dinastia viene interrotta da un evento imprevedibile, che esporrà gli Orsini alla vendetta dei loro tanti nemici…

Cosa ci è piaciuto di più: Frediani conferma le sue doti narrative, coinvolgendo il lettore sin dai primissimi capitoli. Difficile interrompere la lettura…

Autrice: Judithe Little, autrice di romanzi storici.

Editore: tre60 (traduzione di Ilaria Katerinov).

Genere: romanzo storico.

Pagine: 384.

Consigliato a… a chi, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Coco Chanel, ha voglia di saperne di più sul sogno (che si avvera) delle due sorelle, abbandonate da piccole e cresciute in un convento.

Trama: sin da piccole Gabrielle e Antoinette mostrano una particolare attitudine per il cucito. In convento sono costrette a indossare divise dal taglio severo, ma di sera, sfogliando di nascosto romanzi e riviste di moda, sognano una vita fatta di abiti eleganti… Così, a diciotto anni Coco e Ninette lasciano il convento e lottano per dimostrarsi degne di quella società in cui non si sono mai sentite accettate.

Cosa ci è piaciuto di più: difficile resistere a un romanzo che si basa su una storia di per sé potentissima, una saga emozionante che ha segnato l’immaginario del secolo scorso.

La regina imperatrice

Autore: Antonio Caprarica, giornalista, a lungo corrispondente Rai da Londra, è un volto molto noto al grande pubblico.

Editore: Pickwick (in una nuova edizione tascabile).

Genere: romanzo storico.

Pagine: 398.

Consigliato a… i fan di The Crown e a chi non resiste davanti ai racconti delle vicissitudini della famiglia reale britannica.

Trama: siamo a Londra, nel 1870. Sono passati trentatré anni da quando Victoria è salita al trono, nel tripudio popolare. Chi la riconoscerebbe, oggi, nella tozza dama infagottata negli abiti neri del lutto, che dalla morte del suo Albert vive ritirata sull’isola di Wight o in Scozia, e si rifiuta di mostrarsi al suo popolo? E così il prestigio della Corona affonda…

Cosa ci è piaciuto di più: non mancano gli intrighi e le curiosità, nel romanzo di Caprarica, che di pagina in pagina trasmette le affascinanti atmosfere di quei decenni…

(articolo in collaborazione con Upday)