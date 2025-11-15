A cinquant’anni dallo storico sceneggiato Rai (di Sergio Sollima e con Kabir Bedi), a dicembre torna sul piccolo schermo “Sandokan”, l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, interpretato dall’attore turco Can Yaman nella nuova, attesa serie di Rai1. Per l’occasione, in libreria arriva anche il romanzo ufficiale della serie (e tornano, in nuove edizioni, i libri di Salgari) – I particolari

Era il 1976 quando sugli schermi italiani irrompeva la figura di Kabir Bedi, con la sua fisicità e lo sguardo evidenziato da un filo di matita nera, accompagnato da un urlo diventato poi cult: “Sandokan! Sandokan!“.

Da allora il celebre pirata nato dalla penna di Emilio Salgari (1862-1911) è diventato (anche) un’icona della televisione segnando, attraverso lo sceneggiato di Sergio Sollima, intere generazioni.

E ora, a 50 anni di distanza, Sandokan, con la sua voglia di libertà e di combattere le ingiustizie, si appresta a tornare sul piccolo schermo in una nuova serie tv in onda su Rai 1 (e su Rai Play, dove peraltro è disponibile anche lo sceneggiato di Sollima).

Se all’epoca Sandokan segnò il grande momento di fama per l’attore indiano Kabir Bedi, questa volta la Tigre della Malesia sarà interpretata da un volto già noto e amato da telespettatrici e telespettatori, l’attore e modello turco Can Yaman, che si dice “l’uomo più felice del mondo” (come ha scritto Vanity Fair).

Molte novità legate a Sandokan

Non solo una serie in arrivo a dicembre sul primo canale Rai. Ma anche il romanzo Sandokan (Salani), scritto da Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti (entrambi impegnati nella sceneggiatura) e le ripubblicazioni delle avventure, ormai classiche, scritte dal veronese Emilio Salgari.

Ma andiamo con ordine.

La serie Sandokan

L’1 dicembre la nuova Tigre di Mompracem farà il suo esordio in prima serata con un nuovo volto e una nuova storia ambientata nel Borneo, negli anni ’40 dell’800. La serie tv (prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction) andrà in onda fino al 22 dicembre: otto episodi suddivisi in quattro settimane che saranno poi disponibili su Disney+ (la data è ancora incerta).

Se la curiosità intorno al ruolo del protagonista di certo non manca, è giusto anche guardare chi completerà il cast internazionale e interpreterà celebri personaggi come Yanez, il fidato amico di Sandokan, e Marianna, coraggiosa e bellissima figlia del console britannico pronta a sfidare tutto e tutti.

Al fianco di Yaman, già protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno (entrambe in onda su Canale 5), troviamo Alanah Bloor, nei panni di Marianna Guillonk, Ed Westwick, che sarà Lord James Brooke, e Alessandro Preziosi. L’attore italiano interpreterà Yanez de Gomera, compagno di mille avventure del pirata gentiluomo.

Tra gli altri membri del cast anche John Hannah, Owen Teale, Lucy Gaskell e Samuele Segreto. Mentre dietro lo schermo ricordiamo Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, impegnati allo sviluppo della serie, e Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, alla regia.

La trama

In una terra dominata dall’impero britannico, Sandokan e la sua ciurma di pirati vivono alla giornata, solcando i mari e cercando nuove avventure. Tutto cambia quando due incontri rivelano a Sandokan che nel suo destino c’è ben altro che il semplice amore per la libertà. Un prigioniero, appena liberato, gli rivela infatti che in lui vede un’antica profezia… E, qualche tempo, durante un’incursione nel Consolato Britannico, l’incontro con la bellissima e coraggiosa Marianna risveglia nel protagonista il desiderio di combattere per un popolo intero, da troppo tempo soggiogato dalla Corona Inglese.

Come rivelato da Can Yaman durante l’anteprima della serie alla Festa del Cinema di Roma, Sandokan “è un uomo altruista, sofferente, ascetico, non c’erano scene facili. Interpretarlo mi ha fatto crescere…”.

E, come nelle storie più note, Sandokan e Yanez dovranno confrontarsi con molti nemici, su tutti il capitano Brooke, deciso a distruggere tutti i pirati e prendersi il cuore di Marianna, tanto avventurosa quanto indecisa sul suo futuro.

innegabile che tra la figlia del console e la Tigre della Malesia ci sia un forte legame, ma sono molte le differenze tra i due. Entrambi desiderosi di scoprire il mondo e di essere padroni del proprio destino, provengono da due mondi lontani, con le loro tradizioni. E unire Oriente e Occidente, in un’epoca di trasformazione, non sarà certo impresa facile…

Il nuovo romanzo…

Apparso per la prima volta sulla Nuova Arena di Verona nel 1883, Sandokan è stato capace fin dal esordi di intrattenere e appassionare lettori e lettrici. Ecco che allora, a fianco della trasposizione tv, arriva (già dal 4 novembre) una nuova storia e “una nuova lettura” dell’eroe di Salgari.

Un romanzo contemporaneo che unisce il tentativo di omaggiare l’autore originale con la volontà di far emergere la lotta contro le ingiustizie, la grande forza di un’eroina femminile e la ricerca della propria identità. Come nelle avventure già note al centro della trama ci sono Sandokan, Yanez e Marianna, simbolo della rivolta e della libertà, contro il capitano Brooke, oscuro militare inglese.

E le ripubblicazioni

Come dicevamo il nome di Sandokan è indissolubilmente legato a quello del suo creatore, Emilio Salgari, a cui abbiamo dedicato uno speciale.

Autore prolifico, capace di raccontare con molti dettagli luoghi esotici e lontani, Salgari avrebbe voluto intraprendere una vita d’avventure ma il periodo scolastico all’Istituto Nautico spegne ogni possibilità. Quelle avventure però prendono vita sulle pagine che ancora oggi leggiamo. Oltre a Sandokan infatti la vasta produzione letteraria comprende le storie del Corsaro Nero e della piratessa Jolanda, protagonisti del ciclo I corsari delle Antille.

In aggiunta, dunque, alla nuova storia del pirata malese, in occasione della nuova trasposizione lettori e lettrici possono riscoprire anche i racconti più classici attraverso le nuove edizioni, tra cui Le tigri di Mompracem e I pirati della Malesia (Vallardi) e Io, Sandokan (Garzanti, a cura di Fabio Francione).