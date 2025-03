Su Rai1 la nuova serie tv “Costanza” (ispirata dai libri di Alessia Gazzola)

In libreria con il terzo libro con protagonista Miss Bee, dal 30 marzo i personaggi nati dalla fantasia di Alessia Gazzola tornano in prima serata su Rai1 con la nuova serie “Costanza”, ispirata dai romanzi sulla paleopatologa Costanza Macallè – I particolari

Ancora una volta, una serie tv ispirata da un libro molto amato. Dal 30 marzo, in prima serata su Rai1, arriva infatti la nuova serie Costanza, ispirata dai romanzi di Alessia Gazzola che hanno per protagonista Costanza Macallè. Quattro gli appuntamenti in programma (con due puntate ogni domenica).

Nel cast, Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Lorenzo Cervasio, Caterina Shulha e Franco Castellano.

Dopo il successo della serie tv tratta da L’Allieva, dunque, ancora una volta i personaggi nati dalla fantasia della scrittrice messinese sono protagonisti sul piccolo schermo. Alla regia della serie, prodotta da Banijay Studios Italy, Fabrizio Costa.

Al centro della nuova fiction (prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios), quindi, troveremo la 29enne paleopatologa siciliana (e madre single), che si trasferisce a Verona per lavorare presso l’Istituto di Paleopatologia. Non solo un nuovo lavoro, ma anche la ricerca di un nuovo equilibrio (anche sentimentale)…

Tra i personaggi centrali della serie, la figlia Flora. E non mancherà Marco, con cui Costanza in passato ha avuto una relazione, e che ritroverà…

In conferenza stampa, come riporta l’Ansa, Miriam Dalmazio ha raccontato: “Il regista sul set giocava con i teschi… mi ha fatto capire che Costanza sta tra Eros e Thanatos, amore e morte”. E ancora: “All’inizio mi sono molto ritrovata nel personaggio di Costanza, ha i capelli rossi ed è siciliana, poi leggendo la sceneggiatura ho scoperto che è una matta, un personaggio che non avevo mai visto. È particolare nelle sue scelte: sa essere normale e fuori dagli schemi, fin dalla scelta della paleopatologia, ma è anche una brava mamma single…”. Mentre Alessia Gazzola ha “L’idea di Costanza è nata mentre guardavo un TgR del Veneto, c’era un servizio di un team di paleopatologi che erano giunti a Verona per degli studi“.

Sono tre i libri che vedono protagonista Costanza Macallè: a Questione di Costanza sono seguiti Costanza e buoni propositi e La Costanza è un’eccezione. A pubblicarli, Longanesi.

Come abbiamo raccontato in un articolo di qualche anno fa, “non una scrittura delicata, ma non priva del piglio ironico che contraddistingue i romanzi dell’autrice, Questione di Costanza è un’occasione, pienamente colta, di raccontare nuovi lati dell’essere donna oggi, ma anche ieri: alle vicende di Costanza, infatti, Gazzola alterna quelle di due figure realmente esistite, Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II, e la sorellastra Biancofiore“.

