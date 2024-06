“Sulla pietra”: il ritorno dopo 6 anni di Fred Vargas è un successo

Atteso da sei anni, il ritorno dell’amata giallista francese Fred Vargas con il romanzo Sulla pietra (Einaudi Stile Libero) è un successo da top ten dei libri più venduti.

Tradotto da Margherita Botto e Simona Mambrini, il noir vede al centro della trama un rapimento, svariati delitti e un assassino, forse mancino forse no… Sì perché saranno solo leggende e superstizioni ma, da quando è ricomparso il fantasma dello Zoppo, in Bretagna le sciagure non si contano più.

LA TRAMA DI SULLA PIETRA

Dopo Il morso della reclusa, Fred Vargas ripropone dunque un personaggio molto apprezzato da lettrici e lettori, lo svagato commissario del XIII arrondissement di Parigi Jean-Baptiste Adamsberg.

Sulla pietra comincia con l’assassinio del guardacaccia Gaël Leuven, con due coltellate al torace. A Louviec lo conoscevano tutti. Compreso Josselin de Chateaubriand (forse discendente di quel Chateaubriand), il nobilastro dall’abbigliamento eccentrico che adesso è il principale sospettato. Richiamato in Bretagna dal commissario locale, Adamsberg si addentra nelle numerose ramificazioni del caso. Ma pur perdendosi (come di consueto…) in false piste e digressioni mentali, in osservazioni prive di qualunque nesso con l’indagine, c’è da scommettere che anche questa volta verrà a capo del groviglio di omicidi ed efferatezze…

I LIBRI DI FRED VARGAS

Archeologa e medievista, la francese Fred Vargas, classe 1957, è un’autrice piuttosto prolifica. Einaudi ha in catalogo la serie dei tre Evangelisti: Io sono il Tenebroso (2000, 2003, 2006 e 2024), Chi è morto alzi la mano (2002 e 2006), Un po’ più in là sulla destra (2008 e 2010); i casi del commissario Adamsberg: Parti in fretta e non tornare (2004 e 2006), Sotto i venti di Nettuno (2005 e 2008), L’uomo a rovescio (2006 e 2008), Nei boschi eterni (2007, 2008 e 2024), L’uomo dei cerchi azzurri (2007), Un luogo incerto (2009, 2011 e 2024), La cavalcata dei morti (2011 e 2012), Tempi glaciali (2015 e 2016), Il morso della reclusa (2018, 2019 e 2024); il noir Prima di morire addio (2010); la graphic novel I quattro fiumi (2010); i racconti Scorre la Senna (2009); i saggi: Critica dell’ansia pura (2010), Piccolo trattato sulle verità dell’esistenza (2013) e L’umanità in pericolo (2020).

Fotografia header: Fred Vargas, via GettyEditorial