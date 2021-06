Tre nuovi libri di autori e autrici bestseller

L’estate è ormai alle porte e, con lei, torna il desiderio di leggere all’aria aperta, di scegliere con cura qualche libro da concedersi durante le vacanze, e soprattutto di lasciarsi sorprendere da storie fresche, nuove e con le quali andare sul sicuro.

Questa settimana vi consigliamo quindi tre nuovi romanzi firmati da autori e da autrici già bestseller, che senza dubbio avrete già sentito nominare spesso e che, chissà, potrebbero avervi già tenuto buona compagnia in passato.

Parliamo di Muriel Barbery, Stef & Phere e Raphaëlle Giordano, tre firme con tre stili molto diversi, ma le cui opere sono capaci da sempre di conquistare il cuore di milioni di persone…

Una rosa sola

Autrice: Muriel Barbery, autrice francese del bestseller internazionale L’eleganza del riccio (E/O, 2007).

Editore: E/O (traduzione di Alberto Bracci Testasecca).

Genere: romanzo che racconta la storia di una donna e del suo reimparare a vivere.

Pagine: 176.

Trama: Rosa fa la botanica, ha quarant’anni, vive a Parigi ed è tristissima. O, per meglio dire, è depressa. Così, è quasi per forza d’inerzia che parte per Kyoto per assistere all’apertura del testamento del padre, di cui non sa niente. Il Giappone è un altro pianeta e, anche se in un primo tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare sé stessa.

Consigliato a… chi vuole imparare a vedere con altri occhi quello che di solito considera una disgrazia.

Cosa ci è piaciuto di più: il personaggio di Paul, un belga trapiantato in Giappone grazie al quale Rosa conoscerà un nuovo concetto di bellezza, che la porterà a elaborare un nuovo concetto di amore e, quindi, di vita.

Autori: Stef & Phere, protagonisti di ben tre canali YouTube e punto riferimento per milioni di giovani.

Editore: Magazzini Salani.

Genere: fantascienza per ragazzi, ma non solo (questo è il terzo e ultimo volume della saga Timereport).

Pagine: 224.

Trama: tornare a casa è il regalo più bello che Thomas, Camilla e i loro amici potessero ricevere: dopo due anni e mezzo di avventure incredibili, la nostalgia si fa sentire con forza. Il mondo che li aspetta, però, non è più lo stesso. I sentimenti e le personalità sono spariti, e la popolazione è schiava di certe nuove lenti a contatto per la realtà aumentata, accessori super tecnologici in grado di regolare la società sulla base della gentilezza espressa…

Consigliato a… chi ha voglia di immergersi in un racconto che parla di libero arbitrio, privacy e identità online.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che Stef & Phere abbiano sfruttato la loro forza mediatica e la loro capacità di inventare storie per far riflettere le nuove generazioni sul rapporto tra mondo reale e mondo virtuale.

Autrice: Raphaëlle Giordano, artista, pittrice, coach di creatività e soprattutto autrice di successo (in libreria negli scorsi anni con La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola, La felicità arriva quando scegli di cambiare vita e Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita).

Editore: Garzanti (traduzione di Sara Arena).

Genere: un romanzo sul coraggio di andare oltre i propri limiti per ritrovare la spensieratezza.

Pagine: 300.

Trama: a volte bisogna accettare di perdersi per ritrovarsi. Lo sa bene Giulia, che sul lavoro non riesce a dare il meglio e a casa deve fare i conti con un figlio adolescente indisciplinato. Finché, per caso, entra in una bottega piena di oggetti strambi: orologi con dodici clessidre, fiori elettronici capaci di leggere le emozioni, diffusori di profumi di momenti speciali. Basile, il proprietario, promette di insegnarle a usarli per ritrovare la felicità, e lei sta al gioco…

Consigliato a… chi è in cerca di una storia sorprendente, che sappia insegnarci a cercare l’essenziale.

Cosa ci è piaciuto di più: i consigli di vita e di benessere che è capace di ricordarci Giulia: non imbrigliare l’immaginazione, per esempio; non prendersi troppo sul serio; e imparare a dare valore a ciò che ci fa stare bene.

