Tre nuovi libri che raccontano la maternità

In occasione della festa della mamma, tre suggerimenti di lettura per madri (e non solo): per chi è in cerca di un libro dolce, commovente, che lasci il segno; per chi sente il bisogno di affrontare il tema della maternità secondo nuove angolazioni; ma anche per chi ha voglia di qualcosa di leggero, divertente, in grado di strappare un sorriso.

La non mamma

Autrice: Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, la trasmissione di Rai Radio 3 dedicata ai libri e alla cultura.

Editore: Einaudi.

Genere: romanzo.

Pagine: 112.

Consigliato a… chi si sente condizionato dagli obblighi non scritti della società, ma desidera comunque preservare la propria libertà e autonomia.

Trama: Susanna è tante cose: una donna, una figlia, una compagna, un’amante. Ma è anche una non mamma. Perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone. “Tu non puoi capire”, è la frase che si sentono ripetere più di frequente. Ma davvero è così?

Cosa ci è piaciuto di più: la profondità di questo libro, che racconta cose non semplici, ma lo fa con leggerezza, spontaneità e trasporto. Lo fa soprattutto procedendo per immagini, accensioni improvvise, piccoli momenti luminosi che ci insegnano che, in fondo, si può essere genitori in tanti modi: a volte basta solo guardarsi intorno.

Autore: Rachid Benzine, nato in Marocco e cresciuto in Francia, figura di spicco dell’islamismo liberale, è autore di numerosi saggi fra cui, tradotti in italiano, I nuovi pensatori dell’Islam e Il Corano spiegato ai giovani.

Editore: Corbaccio, traduzione di Alba Bariffi.

Genere: una storia drammatica e dolce, che vi farà commuovere.

Pagine: 96.

Consigliato a… chi cerca un testo breve ma al tempo stesso denso di emozioni.

Trama: la narrazione è condotta da una prima persona calda e vicina, un “io” che è professore di Letteratura all’Università di Lovanio. È solo, non è sposato. Attende, con un vecchio libro in mano – La pelle di zigrino di Balzac – che la madre si ridesti. Legge a voce alta. Le tiene compagnia. Di solito sono le madri che leggono ad alta voce ai propri figli piccoli. Qui è un figlio, adulto, che legge alla madre anziana. Che non sa leggere, ma che ha fatto di tutto perché lui potesse andare a scuola.

Cosa ci è piaciuto di più: il senso di accudimento che emerge da queste pagine. La consapevolezza che, anche se alla fine i ruoli dei genitori e dei figli si invertono, c’è spazio per un amore sconfinato e salvifico, che riesce a far superare tutte le difficoltà.

Autrice: Valentina Melis, autrice, attrice, attivista e… mamma di Mia.

Editore: Vallardi.

Genere: manuale di sopravvivenza per mamme imperfette – il sottotitolo del libro è particolarmente efficace: “perché le altre sono tutte supermamme e io non riesco neanche a farmi lo shampoo?”.

Pagine: 256.

Consigliato a… tutte le mamme (ma perché no, anche i papà) che hanno vissuto qualche disavventura con i propri figli e le proprie figlie. E che non vedono l’ora di riderci un po’ su.

Trama: questo libro racconta la storia di una mamma normale che si rivolge alle mamme normali, quelle che in gravidanza avevano caviglie grosse come i piloni della tangenziale e l’acidità di stomaco che arrivava alle tonsille, terrorizzate prima dal parto e poi sopraffatte dalla vita. Un testo ironico e ricco di dritte, consigli, consolazioni e splendori, per affrontare un viaggio che davvero cambia la vita.

Cosa ci è piaciuto di più: la prosa di Melis, che è divertente, scorrevole e permette a chi legge di entrare subito in empatia con il suo vissuto (per farvene un’idea, leggete l’articolo che ha scritto per noi). Ah, e la parola: “gravidansia”, che riassume a pieno lo stato emotivo che provano molte donne durante la dolce attesa.

