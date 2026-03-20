Cosa scrivono gli under 25 di oggi? E come interpretano il reale?

Fondata da Alessandro Cattelan nel novembre 2022, per “porre l’attenzione – mettere l’accento, appunto – sui giovani talenti in Italia e nel mondo e, dall’altro, a restituire spazio ai titoli meno recenti della letteratura mondiale ingiustamente scomparsi o mai arrivati sui nostri scaffali”), la casa editrice Accento nei mesi successivi ha ripreso l’indagine che Pier Vittorio Tondelli aveva condotto negli anni ’80 per Transeuropa, proponendo l’antologia di racconti Quasi di nascosto – 12 autori sotto i 25. L’obiettivo? Trovare risposta a una domanda: cosa raccontano oggi i più giovani?

Quella prima antologia ha lanciato alcuni nuovi nomi sulla scena letteraria e culturale: nel 2025 Michela Panichi e Martino Giordano hanno pubblicato i loro romanzi d’esordio, rispettivamente intitolati La Cecilia (nottetempo) e Variazioni sul tema (Solferino); Isabella De Silvestro ha realizzato il podcast Gattabuia (Emons); Teresa Fraioli (che è stata contattata da una casa di produzione cinematografica proprio grazie al racconto pubblicato nell’antologia) ha sceneggiato il film L’amore, in teoria, nelle sale a maggio 2025.

Accento, per restare “fedele allo spirito che muoveva le antologie di Tondelli”, ha deciso di rendere periodica l’indagine, portando avanti questa esplorazione con un nuovo volume: Under 25 – Oltre lo sguardo (a cura di Matteo B. Bianchi, con Eleonora Daniel).

Nell’introduzione al nuovo volume, i due curatori ricordano: “(…) Con Quasi di nascosto – 12 nuovi autori sotto i 25 è stato uno dei primi titoli pubblicati. Volevamo presentarci ai lettori con un volume che fosse uno strumento di ricerca, un laboratorio, dedicato ai giovani e ai giovanissimi che muovevano i primi passi nel mondo della narrativa. Un segnale del lavoro costante di scouting ad ampio raggio che avevamo intenzione di portare avanti e che rappresentava anche un evidente omaggio al lavoro iniziato negli anni ’80 da Pier Vittorio Tondelli con le sue storiche antologie Under 25″.

Nei dodici testi raccolti, autrici e autori come Paola Boccarossa, Leonardo Brotto, Marco Caddia, Alice Dalle, Grave, Giulia De Masi, Zoe Guindani, Viola Patalano, Annapaola Sarracino e Lorenzo Silanus “manifestano la chiara volontà di non limitarsi a raccontare la realtà che li circonda, ma cercano di interpretarla, scivolando dal realismo di una serata tra amici alla scelta immaginifica di creare un mondo altro, capace però di svelare quello in cui viviamo”. Parlano di amicizie e amori mai confessati, di disturbi alimentari, di difficoltà lavorative e abitative, di fantasmi e di violenza. Che tra questi nove autori si nascondano alcune tra le nuove voci della narrativa italiana?

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A proposito dei racconti di Under 25 – Oltre lo sguardo, Matteo B. Bianchi ed Elenora Daniel scrivono: “(…) Sono tutti testi in cui gli autori manifestano la chiara volontà di non limitarsi a raccontare la realtà che li circonda, ma cercano di interpretarla, scivolando dal realismo di una serata tra amici alla scelta immaginifica di creare un mondo altro, capace però di svelare quello in cui viviamo. Se autori e autrici di qualche anno fa raccontavano alcune sfaccettature della società contemporanea (transessualità, razzismo, guerre, reclusione carceraria…), questa seconda antologia si sofferma su altri temi, altrettanto contemporanei, come l’incertezza generazionale di fronte al futuro, il precariato lavorativo, la disabilità, i disturbi alimentari, la presenza sempre più forte di internet nel nostro universo quotidiano. E ancora, e senza tempo: la morte, il mistero, la violenza, anche tra i più giovani. Forse, se vogliamo trovare un ultimo senso a questo volume (o più semplicemente una chiusa alla nostra prefazione), l’invito che vogliamo farvi è il seguente: prendere i dodici racconti qui presenti come nuovi modi di interpretare il reale. In fondo, raccontare una storia è un altro modo di vedere il mondo, oltre lo sguardo…”.