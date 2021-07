Il libro “Uno di noi” di Larry Watson, che ha ispirato l’omonimo film

Esce in Italia un nuovo thriller dell’acclamato autore di “Montana 1948”, l’americano Larry Watson: si intitola “Uno di noi” e anticipa l’uscita al cinema dell’omonimo film con Kevin Costner e Diane Lane, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 29 luglio – I dettagli

Larry Watson, l’acclamato autore di Montana 1948 (Mattioli 1885, traduzione di Nicola Manuppelli), ritorna nell’Ovest americano con un avvincente racconto sull’amore familiare e sulle sue inaspettate conseguenze: parliamo di Uno di noi, romanzo in uscita per Mattioli 1885 nella traduzione di Nicola Manuppelli.

Lo scrittore americano classe 1947, che ha insegnato per venticinque anni alla University of Wisconsin e pubblicato diversi libri, torna nelle librerie italiane con una storia ambientata nel settembre 1951 a Dalton (North Dakota): sono passati anni da quando George e Margaret Blackledge hanno perso il figlio James; mesi da quando la sua vedova, Lorna, si è portata via il loro unico nipote Jimmy e ha sposato Donnie Weboy.

Margaret, però, è determinata a salvare il nipote. Incapace di allontanare la moglie dalla sua missione, George parte con lei per raggiungere Gladstone, in Montana. Quando Margaret cerca di convincere Lorna a tornare a casa e a portare il piccolo Jimmy con lei, i Blackledge si ritrovano circondati dall’intero clan dei Weboy, determinati a non consegnare il ragazzo senza uno scontro.

Un romanzo dalla scrittura vivida e una conclusione inaspettata, che ha ispirato l’omonimo film (in lingua originale, Let him go) con Kevin Costner e Diane Lane, in arrivo nelle sale italiane a partire dal prossimo 29 luglio.