“Una storia d’amore trasformativa, un’educazione sentimentale dell’età adulta in cui è facile immedesimarsi”. Mondadori presenta così Vieni, torniamo a casa, il nuovo romanzo di Fabio Volo (qui il nostro speciale sui libri-bestseller dello scrittore, attore e conduttore), a due anni da Balleremo la musica che suonano (2024).

“Penso che nessuno scrittore possa scrivere davvero qualcosa che non parla di sé”

In Vieni, torniamo a casa Volo narra “un amore che arriva quando meno te lo aspetti e ti costringe a metterti in gioco, a perdere il controllo“. Fino a scoprire una parte di te che tenevi nascosta, a riportarti a casa.

Intervistato dal settimanale Sette del Corriere della Sera, Volo ha parlato di molti cambiamenti nella sua vita, e sul suo rapporto con la narrativa ha confidato: “Penso che nessuno scrittore possa scrivere davvero qualcosa che non parla di sé”.

La trama di Vieni, torniamo a casa

Veniamo alla trama del romanzo: il protagonista, Lorenzo, pensa di aver ormai vissuto tutto quello che c’è da vivere, nascite e lutti, l’amore e la sua fine. Ha ogni cosa sotto controllo, nel bene e nel male… Almeno finché non incontra Aurora, così bella e così libera, eppure così fragile, una “fuori categoria”, direbbe il suo amico Ezio. Ed è un ciclone, un ottovolante di emozioni, quelle farfalle nello stomaco che lui credeva appartenessero soltanto a un’altra età. Come è possibile ritrovarsi destabilizzato in modo tanto sconvolgente, sentirsi ridicolo e perduto come un ragazzo alla prima cotta? Dove è finito tutto quello che credeva di avere ormai capito, i libri letti, le esperienze vissute? E chi se la aspettava, adesso, questa incredibile scarica di vita?

Parlando a Sette di Lorenzo, Volo ha spiegato: “Volevo che fosse un uomo razionale, che crede di avere una risposta per ogni domanda…”.

Nato a Calcinate il 23 giugno 1972 e cresciuto a Brescia, Fabio Volo ha debuttato nella narrativa con Esco a fare due passi nel 2001. Tra i suoi romanzi di successo, anche È una vita che ti aspetto (2003), Un posto nel mondo (2006), Il giorno in più (2007), Il tempo che vorrei (2009), Le prime luci del mattino (2011), La strada verso casa (2013), È tutta vita (2015), A cosa servono i desideri (2016), Quando tutto inizia (2017), Una gran voglia di vivere (2019), Una vita nuova (2021) e Tutto è qui per te (2023).

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo il terzo capitolo:

Lentamente, giorno dopo giorno, ho imparato a stare bene nella mia nuova routine da separato. Riuscivo a godermi il tempo con mio figlio, e anche quello in cui ero da solo. La sera preferivo stare in casa. Stavo molto in casa. A dirla tutta, stavo molto da solo.

I primi tempi mi sono lasciato un po’ andare.

Secondo Ezio avrei dovuto concedermi “tutti i piaceri più effimeri di questa vita mortale”. Invece in quel momento stavo bene così.

«Ti stai un po’ trascurando» mi diceva. «Ogni volta che metti questo maglione, uno stilista nel mondo perde cinque diottrie.»

«Non ti piace?»

«Mia madre era ancora vergine quando andava di moda. E quei capelli? Sembri l’orso Yoghi lavato con l’ammorbidente.»

Non facevo più caso al mio aspetto.

L’unico momento in cui stavo attento e cercavo di essere la migliore versione di me, pettinato, profumato, elegante, era quando portavo Matteo a sua madre. Volevo che mi vedesse attraente, nella speranza che si pentisse. Che ridicolo, quando ci penso mi faccio tenerezza, ero davvero perso.

Un giorno, dopo la doccia, mi sono intravisto nello specchio e ho provato una sensazione strana, come se mi guardassi per la prima volta dopo anni. Ero sempre io, solo più vecchio. La pelle cedeva un po’ sui pettorali, dove prima era stata tonica, senza sforzo. Ho sempre avuto una struttura fisica scattante, nervosa, che ho ereditato da mia madre. Qualsiasi attività, anche leggera, su di me dava subito i suoi risultati. E ora invece sembrava che tutto fosse crollato all’improvviso. Ho pinzato con le dita la pelle intorno ai fianchi, che non ha opposto nessuna resistenza. Era flaccida. Avevo perso elasticità ovunque. Ero pieno di pieghe. All’altezza dell’ombelico c’era una riga a mezza luna con le punte in giù, un sorriso al contrario che faceva sembrare triste la mia pancia.

A cena mi è mancata la voglia di mangiare, mi sentivo abbattuto in modo inspiegabile.

La notte mi sono svegliato verso le quattro e sono rimasto lì a combattere con i pensieri. L’immagine del mio corpo riflesso nello specchio mi deprimeva, come se con lui stesse crollando anche il mio spirito, il coraggio, la virilità. Forse era quello che intendeva Susanna quando, poco prima di lasciarmi, aveva detto: ho bisogno di un uomo che sia più uomo.

Avevamo discusso perché, mentre facevamo la spesa, lei aveva tolto dal carrello un pacco di biscotti per sostituirlo con un altro. Dalla mia faccia doveva aver capito quanto per me fosse stato grave quel gesto. Ci sono cose a cui tengo in modo particolare, e forse anche un po’ insensato. Piccole fissazioni di cui non posso fare a meno: i miei vinili e le loro copertine, i miei libri culto, alcune fotografie, le penne e le matite speciali con cui correggo i compiti e preparo le lezioni. Tra queste, anche un tipo di biscotti. Lo so, è assurdo e maniacale, però non faccio del male a nessuno.

Quel giorno, sostituendo i biscotti nel carrello, mi stava dichiarando guerra.

L’avevo guardata, avevo preso altri tre pacchi dei miei biscotti e li avevo appoggiati sul fondo del carrello con lentezza, in attesa di una reazione. Sembrava Mezzogiorno di fuoco al supermercato.

Alla fine, aveva distolto gli occhi. «Non ti sopporto più, tu e le tue cosine.»

Non era odio, come aveva sentenziato Ezio: «Ormai le stai sul cazzo. Fattene una ragione».

Sono convinto che Susanna non mi abbia mai odiato davvero, però nell’ultimo periodo le stavo proprio sul cazzo, io e tutte “le mie cosine”. E non faceva nulla per nasconderlo.

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Più tardi, a casa, la tensione era sfociata in una discussione a bassa voce, per non farci sentire da Matteo. Le discussioni a bassa voce hanno più potere e sono più pericolose di quelle normali, perché le parole diventano sibili e si concentra nello sguardo tutto quello che non si può mettere nel volume.

Lei diceva che si sentiva soffocare, che aveva bisogno di spazio, di luce, insomma di qualcosa di meglio della nostra relazione.

Le ultime parole mi avevano pietrificato, come uno stupido immaginavo ci fosse un altro e pensavo che fosse la peggior cosa possibile che potesse capitare. E invece no.

«Cosa vuoi, Susanna? Cos’è questo qualcosa di meglio?»

«Non lo so» aveva detto in un sussurro, e mi era sembrata sincera.

«So solo che non è questo.»

Il tono con cui l’aveva detto aveva il sapore di una sentenza definitiva. Era in quel silenzio atterrito che se n’era uscita con la frase: ho bisogno di un uomo che sia più uomo.

Non mi aspettavo una dichiarazione di quel tipo. Non avevo capito cosa intendesse, mi sembrava più una specie di offesa che un bisogno reale. Cosa significava un uomo più uomo?

Siccome mi sentivo ferito non gliel’ho domandato, e le sue parole sono rimaste a galleggiare dentro di me.

Ora, sdraiato al buio, nel letto, tutto mi sembrava insopportabile, le sue parole, la mia pelle flaccida, la vita dopo la separazione. D’impulso mi sono alzato, ho lavato la faccia, mi sono vestito e sono uscito a correre. Erano le cinque e quarantadue, ricordo esattamene l’ora perché ho fatto partire il cronometro del telefono.

Da quel giorno, nella settimana in cui Matteo non era con me, ogni mattina correvo.

Pian piano mi sono attrezzato, scarpe giuste, occhiali veloci, orologio con app sul telefono che mi segnalava tutto. Ho anche comprato una bilancia che, oltre al peso, indica la massa magra, la massa muscolare, acqua corporea, metabolismo basale, grasso viscerale.

In un paio di mesi riuscivo a fare una cinquantina di minuti senza morire.

Con la corsa mi sentivo più reattivo, più agile, più atletico, ma il corpo continuava a non piacermi molto.

Non ero mai entrato in una palestra in vita mia. L’avevo sempre considerata una cosa per gente infoiata, fissata con le diete e i muscoli. Se uno voleva fare attività fisica la faceva all’aperto, bici, sci, corsa, non in un covo di maschi pompati che si guardano allo specchio. Poi Ezio un giorno mi aveva trascinato nella sua ed era riuscito a far crollare un pregiudizio trentennale.

Ho scoperto che la palestra mi piaceva. I primi mesi ho preso un personal trainer, poi ho fatto da solo.

La palestra è diventata un’altra occasione per stare con Ezio.

«Vedrai che piano arriveranno i cambiamenti. Prima cosa: un giorno sui social scriverai “I’m back” sotto la foto di un leone.»

Ho riso. «Mi sa che scriverò: “Alla fine ho scelto me”.»

E abbiamo snocciolato tutte le frasi che si leggono quando uno si separa.

La parte divertente dell’allenarsi insieme è decidere cosa fare.

«Ti va se facciamo le trazioni?»

«Oggi non posso, ho un dolore forte alla spalla. Gambe? Affondi?»

«Mi sono fatto male a un piede l’altro giorno.»

Sembra una sorta di riabilitazione all’ospizio. Ormai ogni mattina mi sveglio con un dolore nuovo: i piedi, le dita, i talloni, le ginocchia, la schiena, il collo, le spalle. Certi giorni ho la sensazione di essere più stanco di quando sono andato a dormire, come se di notte mi fosse passato sopra uno schiacciasassi.

È stato in palestra che ho scoperto di avere l’epicondilite. Mi sentivo benissimo, guardavo i trentenni e sollevavo i miei pesi per le ripetizioni, quasi con aria di sfida, quando ho sentito una fitta fortissima al braccio destro. Ho mollato il manubrio che è caduto a terra con un gran botto. Si sono voltati tutti. Il personal trainer si è avvicinato e subito ha sentenziato: «Ahia, gomito del tennista. Questa è lunga».

Ezio mi ha guardato. «È arrivato il momento di trovarti una ragazza, è evidente che devi smetterla con le seghe.»

© 2026 Mondadori Libri S.p.A., Milano

(continua in libreria…)

Fotografia header: Fabio Volo nella foto di Claudio Sforza