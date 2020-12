Biografie (e autobiografie) bestseller

Molte lettrici e lettori amano leggere biografie (e autobiografie), magari alternandole alla lettura di romanzi. Non a caso, spesso nelle classifiche dei libri più venduti trovano spazio memoir e testi biografici, di personaggi noti del mondo della politica, dello sport, dell’arte, dello spettacolo, della cultura, oltre a libri firmati da nomi emergenti che si sono fatti conoscere sui social. Questa settimana vi suggeriamo tre libri protagonisti in top ten in queste settimane. Al centro, tre grandi figure del nostro tempo (e del passato).

Autore: Barack Obama (a cui abbiamo deciso di dedicare l’ultimo numero dell’anno della nostra rivista, che potete scaricare gratuitamente qui, ndr).

Editore: Garzanti (traduzione di Giuseppe Maugeri, Maria Grazia Galli e Paolo Lucca).

Genere: autobiografia presidenziale.

Pagine: 848. Non poche, ma di cose da raccontare l’ex presidente degli Stati Uniti di certo ne aveva molte…

Consigliato a… chi ha provato un’emozione forte quando Obama vinse le elezioni presidenziali del 4 novembre 2008 (per poi trionfare una seconda volta nel 2012), e a chi l’ha seguito nei suoi anni alla Casa Bianca. E, più in generale, a chi ama gli Stati Uniti, la loro storia (contraddizioni comprese), o ha voglia di leggere la parabola di un sogno che si è avverato.

Trama: una narrazione in presa diretta, in cui Barack Obama racconta dal suo punto di vista la storia della propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, descrivendo la propria educazione politica e i momenti decisivi del primo mandato della sua storica presidenza. Allo stesso tempo, anche un memoir intimo e introspettivo. Un bestseller sia negli Stati Uniti sia in Italia, selezionato tra i migliori libri del 2020 da testate autorevoli come Guardian e The Times Book Review.

Cosa ci è piaciuto di più: come ha scritto nella sua recensione sul New York Times una grande autrice contemporanea, Chimamanda Ngozi Adichie, “Barack Obama è uno scrittore eccellente”. Siamo d’accordo con lei. Anche noi, tra l’altro, siamo rimasti colpiti dalle parti in cui Obama scrive della sua famiglia, “pagine di una bellezza tale che ti fa provare nostalgia. C’è la figlia Malia, con lui che le infila la sua prima calzamaglia da balletto. La risata della piccola Sasha mentre lui le mordicchia i piedi. Il respiro di Michelle che rallenta quando si addormenta contro la sua spalla…”.

Donne dell’anima mia

Autrice: Isabel Allende, una delle più amate autrici latinoamericane contemporanee.

Editore: Feltrinelli (traduzione di Elena Liverani).

Genere: autobiografia femminista.

Pagine: 176, una lettura perfetta per un intenso finesettimana.

Consigliato a… alle lettrici e lettori che amano lo stile della Allende, autrice di bestseller come La casa degli spiriti e Oltre l’inverno, e a chi è incuriosito dalla sua avventurosa (e coraggiosa) vita.

Trama: “Non esagero quando dico che sono femminista dai tempi dell’asilo”. La scrittrice cilena naturalizzata statunitense ha deciso di raccontare (non senza ironia) le ragioni del suo femminismo. E lo ha fatto partendo da un’infanzia e da un’adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale.

Cosa ci è piaciuto di più: Come ha fatto notare Tuttolibri, l’inserto de La Stampa, in questo nuovo libro la scrittrice, classe ’42, “racconta il superamento della ribellione per un atteggiamento emancipato, giusto e inclusivo”. E in questo breve video la stessa Allende sintetizza la sua battaglia e lo scopro di questo volume particolarmente sentito.

Dante

Autore: Alessandro Barbero, lo storico più amato sui social.

Editore: Laterza.

Genere: biografia storico-letteraria.

Pagine: 361 (ma lo stile di Barbero non stanca mai, proprio come le sue video-lezioni).

Consigliato a… ai letterati innamorati degli scritti danteschi. A chi non ha mai avuto voglia di leggere La Divina Commedia al liceo, e ora è pronto a ricredersi. A chi pensava di conoscere già tutto, o quasi, sull’autore più studiato e citato del mondo.

Trama: in questa speciale biografia il Sommo poeta viene raccontato come uomo del suo tempo, di cui condivide valori e mentalità. E così, in vista del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, in programma nel 2021, emerge una lettura innovativa e sorprendente del genio creatore della Divina Commedia.

Cosa ci è piaciuto di più: su Robinson Paolo Mauri ha scritto che Barbero “ricostruisce la vita del poeta con un’istruttoria basata sulle testimonianze e sull’analisi dei documenti. Tra rigore e passione”, e sulla Lettura Amedeo Feniello ha aggiunto che “il Dante di Barbero è un Dante che ci piace perché umanizzato, privo di quella seriosità polverosa da banchi di scuola”. Aggiungiamo a nostra volta che questo libro ha un secondo, grande protagonista: il Medioevo.

(articolo in collaborazione con Upday)