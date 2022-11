“Computer”: un saggio che attraversa la storia dell’informatica e dell’innovazione

Qual è il filo conduttore che da Charles Babbage, il matematico e filosofo che nell’Ottocento realizzò un prototipo di calcolatore programmabile, porta a Bill Gates e a Steve Jobs?

I quattro autori del saggio Computer. Storia dell’informatica da Babbage ai nostri giorni, pubblicato da Thedotcompany con la traduzione di Armando Sternieri, dipanano un’affascinante matassa di storie e di scoperte che dal diciannovesimo secolo arrivano fino a oggi, facendoci via via conoscere figure di spicco e invenzioni tecnologiche che hanno segnato la loro e la nostra epoca.

Prima di arrivare a parlare degli smartphone di ultima generazione, Martin Campbell-Kelly, William Aspray, Nathan Ensmenger e Jeffrey R. Yost non possono non citare le macchine da ufficio di fine Ottocento e passare attraverso le incredibili innovazioni dovute a scienziati straordinari, imprenditori visionari, investimenti militari e, inaspettatamente, a gruppi di più o meno inconsapevoli amatori di radio ed elettronica.

Il ruolo di persone, imprese e stati nazionali è stato insomma fondamentale per la creazione della più grande rivoluzione del nostro tempo.

Le aziende e il governo sono stati i primi a esplorarne il potenziale illimitato dell’elaborazione delle informazioni. Combinando l’imprenditorialità old fashioned e un know-how scientifico in evoluzione, è nata, grazie al contributo di alcuni ingegneri informatici, la pioneristica tecnologia conosciuta con il marchio IBM.

Le esigenze del tempo di guerra guidarono invece la realizzazione del gigante ENIAC, il primo computer completamente elettronico al mondo, finché, successivamente, con l’avvento dei primi PC, venne introdotta una modalità di elaborazione capace di liberare l’uomo dall’epopea dei computer grandi quanto una stanza.

Computer. Storia dell’informatica da Babbage ai nostri giorni fornisce analisi aggiornate su software e reti di computer, incluso del nuovo materiale in materia di programmazione professionale, social networking e mobile computing. Gli autori arrivano ad allargare la ricognizione al settore IT e alle più importanti discussioni intorno all’ascesa di Google e Facebook, nonché su come alcune potenti “applicazioni” stiano cambiando il modo in cui lavoriamo, consumiamo, impariamo e socializziamo.