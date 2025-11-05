Editoria: Codice Edizioni entra a far parte del Gruppo Feltrinelli

Codice Edizioni, fondata nel 2003 a Torino da Vittorio Bo (“riferimento nella divulgazione scientifica e nell’organizzazione di rilevanti eventi culturali sul territorio”), entra a far parte del Gruppo milanese Feltrinelli, “con una partecipazione di maggioranza qualificata” – I particolari e gli obiettivi dell’accordo

Una storica casa editrice torinese, Codice Edizioni (“da sempre punto di riferimento nella divulgazione scientifica e nell’organizzazione di rilevanti eventi culturali sul territorio”), entra a far parte del Gruppo milanese Feltrinelli, “con una partecipazione di maggioranza qualificata”.

Codice Edizioni, fondata a Torino nel settembre 2003 da Vittorio Bo, come si legge nella nota ufficiale sull’accordo è oggi conosciuta nel panorama culturale per la sua “duplice anima“: da una parte, quella di publishing house, con un catalogo di oltre 500 titoli che spaziano dalla saggistica alla narrativa; dall’altra, quella di organizzatrice di festival ed eventi dal vivo, tra i quali il Festival delle Scienze di Roma e il Festival dell’Arte di Vicenza.

L’ingresso nel Gruppo Feltrinelli vedrà Codice “come nuova sigla all’interno del Polo editoriale Feltrinelli, con un conseguente ampliamento della rosa di offerte editoriali, un potenziamento della distribuzione e la creazione di nuove sinergie con le tante attività del mondo Feltrinelli rivolte ai pubblici più giovani e appassionati alle tematiche dell’innovazione scientifica”.

Parallelamente, le attività festivaliere “assumeranno una rilevanza inedita, ottimizzando tutte le potenziali sinergie con il sistema Feltrinelli”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Codice nella famiglia di marchi editoriali del Gruppo Feltrinelli che si configura come uno snodo tra l’editoria di qualità e le sfide del mercato. – dichiara Alessandra Carra, Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli – Intendiamo abbracciare tutti i vari settori culturali che possono accompagnare gli appassionati non solo al futuro del libro ma anche alle varie opportunità che dal libro possono nascere, dagli spettacoli dal vivo ai modelli festivalieri. L’incontro con Codice Edizioni ci consente di arricchire entrambe le piattaforme ed aprirci a collaborazioni che auspichiamo ricche di energia e innovazione”.

“Siamo particolarmente felici di entrare nel Gruppo Feltrinelli, il cui spirito di indipendenza e di progettualità ha formato generazioni di lettori e curiosi. – aggiunge Vittorio Bo – Siamo convinti che la nostra ricerca di libri improntati alla divulgazione scientifica possa rappresentare un ulteriore elemento di qualità nella grande offerta del Gruppo, così come crediamo alle ampie possibilità di consolidamento e diffusione degli eventi e dei Festival, come media culturali sempre più richiesti e frequentati dal grande pubblico”.

Nel corso del 2026, l’accordo darà il via a un progetto editoriale che riproporrà alcuni dei titoli storici del catalogo Codice Edizioni, rinnovati nella loro veste grafica. Accanto a queste riedizioni, troverà inoltre spazio una selezione di nuove proposte editoriali, tra cui Proletari di tutta la Terra di Stefania Barca, Spine nel fianco di Willy Guasti, Nel labirinto della foresta di Chris Thorogood e Sette foreste di Giorgio Vacchiano.

Sempre dall’anno prossimo, la divisione di Codice Edizioni dedicata all’organizzazione di festival assumerà il nome di Codice Produzioni. “La nuova struttura manterrà le attività consolidate negli anni, affiancando a queste lo sviluppo di progettualità inedite con l’obiettivo di valorizzare le passioni culturali e letterarie e creare esperienze dirette e coinvolgenti per il pubblico”.