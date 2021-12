Ne “L’amore di pietra” Grażyna Jagielska racconta la sua vita al fianco di un famoso corrispondente di guerra

Cinquantatré guerre. Per Wojciech la pienezza della vita, l’avventura, l’adrenalina e reportage premiati in tutto il mondo. Per Grazyna l’attesa, il desiderio, una paura che paralizza e si trasforma, guerra dopo guerra, in panico. E una diagnosi per disturbi post traumatici da stress, anche se in battaglia lei non c’è mai stata.

L’amore di pietra (Keller, traduzione dal polacco di Marzena Borejczuk), di Grażyna Jagielska, è il resoconto commovente, umano, doloroso e unico della relazione dell’autrice con il famoso corrispondente di guerra polacco, Wojciech Jagielski, che ha raccontato per la Gazeta Wyborcza gran parte dei conflitti più importanti degli ultimi vent’anni.

Il libro è quindi da un lato un viaggio lungo alcune delle più dure guerre degli ultimi decenni, e dall’altro un volume sul silenzio e sull’attesa, sul tentativo di salvare l’umanità e l’amore con disarmante sincerità. Al contempo, è anche riflessione sugli aspetti problematici del giornalismo e del mestiere del reporter di guerra, sulle sue ombre e sui suoi inganni, che mette in luce la consapevolezza di chi vive nella Storia e s’interroga sulle vicende del mondo in parallelo a quelle della propria relazione.

“Mi sto preparando alla morte di mio marito da vent’anni, sono quasi pronta“, scrive infatti, non a caso, Jagielska. La sua è dunque una storia toccante e onesta, che si muove nell’intimità di una donna tenace e contemporaneamente racconta alcuni dei più difficili momenti collettivi degli ultimi decenni…