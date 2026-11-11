“La Famiglia”: un libro porta dentro la misteriosa comunità religiosa parigina che pratica l’endogamia

È in libreria “La Famiglia”, l’inchiesta giornalistica del giornalista Nicolas Jacquard, di cui proponiamo un estratto, che approfondisce la storia della comunità religiosa che vive nei quartieri orientali della capitale francese. Dopo essere stato contattato da un suo membro, l’autore ne ha scoperto la storia secolare: accoppiandosi solo all’interno del gruppo, nella “Famiglia” si pratica l’endogamia. Cugini si sposano tra cugini, le donne non lavorano per prendersi cura dei bambini (che vengono messi in guardia sui pericoli del mondo esterno), e si attende l’arrivo di un’Apocalisse imminente. Ma come vivono oggi, davvero, i suoi 3mila membri?

Nella Parigi orientale (prevalentemente nell’11esimo arrondissement) esiste da secoli una comunità religiosa di ispirazione cristiana, che prende il nome di “Famiglia“: strutturata su 8 lignaggi, il principio vigente alla sua base è che della Famiglia non si può entrare a far parte, ma ci si nasce. E uscirne è impossibile.

Nicolas Jacquard, inviato del quotidiano francese Le Parisien, che negli anni si è occupato del racconto di eventi come il terremoto di Haiti del 2010 o gli attentati terroristici in Europa, ne ha approfondito la storia nel libro-inchiesta La famiglia, edito da TEA (nella traduzione di Turla Claudine): dopo essere stato contattato da Alexandre, un membro della comunità che ha raccontato la sua esperienza, l’autore ha scoperto una realtà che ha dell’incredibile.

L’endogamia alla base del funzionamento della comunità

Cominciando a indagare per scoprire le origini della comunità, composta oggi da circa 3mila membri, Jacquard ha scoperchiato un vaso di Pandora che nasconde al suo interno secoli di storia mai raccontati e di tradizioni tramandate di generazione in generazione: la comunità non pratica il proselitismo, dal momento che l’endogamia (la pratica che impone la scelta del proprio partner all’interno dello stesso gruppo sociale) è alla base della sua organizzazione: cugini si sposano tra cugini, persistono solo 8 cognomi, le donne non lavorano, i bambini vengono costantemente messi in guardia sul mondo esterno e insieme si attende l’arrivo di un’Apocalisse imminente.

La prima indagine giornalistica sulla Famiglia

Nella Famiglia ci si sposa giovani e ancora vergini, e fin da bambini si costruiscono le prime simpatie; ci si guarda da lontano e, crescendo, si comincia a immaginare la costruzione di un futuro insieme. Si organizzano cerimonie, durante le quali ragazzi e ragazze si “mettono in mostra” per trovare la persona con cui trascorrere il resto della vita.

Quella di Jacquard è la prima indagine sulla Famiglia, la cui storia pianta le radici all’ombra dell’Illuminismo. Chi era Elie, la misteriosa figura considerata il Messia? Chi è Suor Elisée, la sacerdotessa maestra di cerimonie sensuali proibite? Quali sono i legami tra La Famiglia e la Massoneria? E perché alcuni dei suoi membri più ribelli vivono isolati in un villaggio dell’Alta Loira?

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

«Buongiorno. I miei figli fanno parte di una setta. Ho bisogno di aiuto. Mi richiami.» Le parole «figli» e «setta» spediscono il messaggio nella pila degli articoli «in stand-by». Quelli cui mi dedicherò non appena me ne verrà voglia e, soprattutto, non appena la cronaca mi lascerà il tempo di farlo. È un criterio del tutto soggettivo. Lavoro da una ventina d’anni per Le Parisien – Aujourd’hui en France e so bene che scrivere per un quotidiano significa prima di tutto selezionare e dare un ordine di priorità alle notizie. Nella prima e-mail che scrivo ad Alexandre, gli lascio intendere che la sua storia non è in cima alla lista. Vuole tutto e subito. Un tratto tipico del suo carattere, come avrò modo di scoprire. La minaccia è quella di sempre: se non farò nulla, si rivolgerà ad altre testate. Bene, che si accomodi. In realtà l’ha già fatto, senza ottenere granché. Mi offro di ascoltarlo, ma senza impegnarmi.

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Lui mi risponde che presto la sua storia arriverà fino al Vaticano. Sì, come no. A prima vista, sembra il classico caso di due genitori che si contendono l’affidamento dei figli. Sulla soglia dei quarant’anni, Alexandre ne ha sei. I primi quattro, affidati alla madre, vivrebbero sotto il giogo di una «setta». Una strana comunità religiosa nella quale lui stesso è cresciuto e di cui nessuno, tra gli assistenti sociali che si occupano del suo caso, avrebbe compreso la reale natura. Decido che la sua vicenda personale, così come quella di questo misterioso movimento, può aspettare. Dopo alcuni messaggi per prendere tempo, un presentimento mi spinge a non spezzare il fragile legame che ci unisce. Gli spiego che la sua storia mi interessa, ma perché possa fare un buon lavoro Alexandre dovrà avere pazienza, una qualità di cui è sprovvisto. A ogni modo, l’esca funziona. Alexandre si calma. Gli assicuro che mi farò risentire presto. Un «presto» che durerà settimane. Fino a quando, per contenere l’epidemia di Covid-19, il governo non decreterà il primo lockdown.

Trascorro la primavera del 2020 nella casa dei miei genitori, nascosta in fondo a una bucolica valle cieca del Giura, il dipartimento dove sono nato. Quei mesi saranno una boccata d’ossigeno. Una pausa benedetta dalla frenesia quotidiana. Non ricordo se sia stato Alexandre a insistere o se sia stato io a richiamarlo, ma ricordo bene le due ore passate ad ascoltarlo. Alexandre è su di giri. Ha la parlantina sfacciata di Gavroche, il personaggio dei Miserabili. Le parole trattenute troppo a lungo escono a fiotti, difficili da contenere. Fatico a cogliere il filo di quel flusso disordinato. Alexandre è irruente e un po’ confusionario. Stando a quello che mi racconta, si tratterebbe di tremila persone, tutte residenti a Parigi, per lo più nel cuore dell’undicesimo arrondissement, nel quartiere del Faubourg-Saint-Antoine. Una famiglia chiamata «la Famiglia», che esiste da trecento anni. Annoto qualche parola al volo. «Giansenisti», «convulsionari», «kibbutz di Pardailhan», «condizionamento mentale», «ricatto affettivo», «omessa denuncia». E, soprattutto, «consanguineità». In questa Famiglia composta soltanto da persone che si sposano tra di loro ci sarebbero appena otto cognomi. Sono parole pesanti, piene di ambiguità religiose, che lasciano intravedere risvolti umani sconvolgenti. Alexandre potrebbe essere un mitomane come ce ne sono tanti, eppure non mi sembra che parli a vanvera. L’istinto mi suggerisce di credergli.

© Nicolas Jacquard, 2021

International Rights Management: Susanna Lea Associates

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(continua in libreria…)

Fotografia header: Nicolas Jacquard nella foto di Philippe de Poulpiquet