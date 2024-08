Libri per conoscere meglio Kamala Harris

49esima vicepresidente degli Stati Uniti, ex procuratrice, nata in California da madre indiana e da padre di origine giamaicana: alla scoperta delle battaglie e degli ideali di Kamala Harris, che a novembre sfiderà Donald Trump

Sono state settimane intensissime (e drammatiche) per gli Stati Uniti: dall’attentato a Donald Trump al ritiro dell’attuale presidente Usa Joe Biden dalla corsa per le presidenziali, fino alla candidatura della sua vice, Kamala Harris.

49esima vicepresidente degli Stati Uniti (dal 20 gennaio 2021), Kamala Devi Harris, ex procuratrice, è nata a Oakland da madre indiana, immigrata da Chennai, e da padre di origine giamaicana, e ha studiato all’Università Howard e all’Hastings College of the Law di San Francisco.

Per conoscerla meglio la candidata del Partito Democratico americano (che ha scelto a sua volta come vice il governatore del Minnesota Tim Walz) vi suggeriamo due libri, a partire dalla sua autobiografia, Le nostre verità, pubblicata nel 2021 da La nave di Teseo, nella traduzione di Giovanni Agnoloni.

Kamala Harris, figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America, cresciuta in California, in una realtà molto attenta alla giustizia sociale, nell’autobiografia si racconta a tutto campo.

Mentre si affermava come uno dei leader politici più influenti del nostro tempo, la sua storia personale restava la fonte di ispirazione per affrontare problemi complessi prendendosi cura di chi non aveva mai ricevuto attenzione.

Nel libro, attingendo agli insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera, grazie all’esempio di coloro che l’hanno maggiormente ispirata, Harris racconta la sua visione, un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori condivisi.

C’è poi un altro libro, in questo caso rivolto ai più piccoli, sempre firmato da Kamala Harris: parliamo di Siamo tutti supereroi, edito da Mondadori nel 2021, illustrato da Mechal Renee Roe (la traduzione è di Loredana Baldinucci).

Prima di diventare avvocata e poi senatrice e vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris è stata una bambina amante dei supereroi. E quando ha iniziato a cercarli ne ha trovati tantissimi intorno a sé: nella sua famiglia, tra i suoi insegnanti, anche tra i suoi amici… Ciò che ha imparato da loro è che non servono un mantello e poteri speciali… Siamo tutti supereroi quando siamo noi stessi, nella nostra versione migliore…

Ricordiamo che la nomina come candidata dovrà essere ufficializzata alla convention del partito democratico in programma a Chicago dal 19 al 22 agosto, ma Harris ha già il sostegno di abbastanza delegati da poter essere considerata la candidata ufficiale.