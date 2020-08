La matematica ha molto in comune con la democrazia: il pamphlet di Chiara Valerio

Chiara Valerio, autrice ed editor (è responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio), torna in libreria con il pamphlet La matematica è politica (Einaudi). Valerio, oltre ad aver scritto diversi romanzi, come per esempio Almanacco del giorno prima (Einaudi, 2014) e Il cuore non si vede (2019) ed essersi occupata di traduzione, ha infatti studiato e insegnato matematica, e ha un dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità.

Non è la prima volta che nei suoi libri si occupa di matematica, disciplina che aveva già raccontato in Storia umana della matematica (Einaudi, 2016), attraverso le storie di sette grandi pensatori, sei reali e uno inventato.

In La matematica è politica Chiara Valerio racconta uno dei lati pratici meno considerati di questa materia, ovvero il suo essere strumento per una buona prassi politica. La matematica, infatti, ha molto in comune con la democrazia; si fonda su un sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Inoltre questa materia è capace di insegnare principi utili alla democrazia come la contemporanea verità e transitorietà delle verità, l’inesistenza del principio di autorità, l’accettazione dell’errore.

Fotografia header: Getty Images 16-07-2020