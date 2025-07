“Meditare con gli animali”: guida agli esercizi di mindfulness nella natura

Sono tanti i libri sulla meditazion e sulla mindfulness; quello firmato per Laterza da Roberto Ferrari, biologo e insegnante di meditazione, parte da domande come: se avessimo la facoltà di sbirciare dentro le menti silenziose degli animali, cosa potremmo imparare? Che cosa capiremmo su di noi e sulla vita? E così, l’autore di Meditare con gli animali – 8 esercizi di mindfulness nella natura (Laterza), guida lettrici e lettori in un esperimento in cui la scienza incontra la filosofia, la saggezza del Buddhismo e il silenzio della contemplazione. Il risultato? Un viaggio che avvicina al mistero irrisolto della coscienza umana e animale.

Un passo indietro: immaginiamo, per un istante, di poter provare quello che provano gli animali, di immedesimarci nel loro modo di sentire, sapere, agire nel mondo. È un esperimento unico nel suo genere, un invito a calarci nei panni di esistenze pelose, squamate, pennute per guardare la realtà con occhi diversi.

In compagnia di enormi balene e minuscole lumache, tartarughe e fenicotteri, tassi e lombrichi, scopriremo che ogni animale ha qualcosa di nuovo da insegnarci e ci parla con una voce capace di scardinare anche le nostre convinzioni più radicate.

Queste otto immersioni nell’esperienza animale si rivelano così anche un percorso dentro noi stessi, un esercizio per sgombrare la testa dalle categorie a cui siamo abituati e aprire nuovi scorci di riflessione. Ed è qui che le nozioni della scienza e della biologia si mescolano in maniera sorprendente con la filosofia orientale e la pratica della mindfulness.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Quello di Ferrari è un approccio scientificamente rigoroso e, al tempo stesso, immaginifico, di chi ha passato trent’anni tra laboratori di ricerca e centri di meditazione. Un tentativo di de-antropizzare il mondo e vederlo da prospettive inedite, in grado di riaccendere in noi la meraviglia per l’esistente e il desiderio di prendercene cura.

Roberto Ferrari è docente di Mindfulness al Master presso l’Università La Sapienza di Roma e insegna presso la Scuola di Psicoterapia “Nous” di Milano e la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini. Inoltre, ha fondato il Centro “Mente&Vita” presso l’associazione ASIA Modena, operando anche all’interno di progetti di ricerca sulla mindfulness in ospedali con pazienti oncologici e personale sanitario, in scuole e carceri. Ed è autore di numerosi libri, tra cui Lo sguardo senza occhio – Esperimenti sulla mente cosciente tra scienza e meditazione (con F. Bertossa, 2005), Sfere invisibili – All’interno degli habitat animali (2011) e Un respiro alla volta – Storie di Mindfulness in Oncologia e tra gli animali (2021).