Nuovi libri su lavoro, telelavoro e digitale

Dall’ottica più politica di Massimo Russo a quella sociale di Andrea Daniele Signorelli, fino ad arrivare ai veri e propri suggerimenti sul telelavoro di Alicia Aradilla, tre consigli di lettura per capire in che direzione stanno andando il lavoro da remoto e l’evoluzione digitale in senso più ampio…

Nell’ultimo anno, la pandemia da Covid-19 ha confinato all’interno di un unico spazio la vita personale e quella professionale. Molti di noi hanno dovuto lavorare, o tuttora lavorano, da casa, in una realtà ben diversa dal cosiddetto telelavoro o smart working (più propriamente chiamato, in inglese, remote working o home working).

In questo senso è fondamentale capire verso dove stiamo andando, sia in quanto lavoratori che interagiscono ogni giorno con gli altri da remoto, sia a un più ampio livello sociale e politico, dal momento che il digitale è sempre più presente nelle nostre vite e riguarda tanto la nostra singola attività professionale quanto il mondo del lavoro e dello Stato stesso in cui viviamo.

Ecco quindi tre consigli di lettura per orientarsi sull’argomento, partendo dall’ottica politica di Massimo Russo per poi passare a quella più sociale di Andrea Daniele Signorelli, fino ad arrivare ai consigli sul telelavoro di Alicia Aradilla…

Statosauri

Autore: Massimo Russo, direttore di Esquire Italia e e chief product officer Europe di Hearst.

Editore: Quinto Quarto Edizioni.

Genere: una guida alla democrazia nell’era delle piattaforme.

Pagine: 205.

Trama: il 2020, come uno spartiacque, ha accelerato e reso più evidente un cambiamento già iniziato alla fine del 1900: il passaggio dall’epoca dei territori a quella delle piattaforme. La pandemia ha reso manifesta l’insufficienza degli ordinamenti e dei corpi intermedi della politica e la conseguente disperata fame di governo e organizzazione della complessità. Questo saggio fotografa quanto sta accadendo e indica quindi una nuova strada da perseguire.

Consigliato a… chi non si riconosce più in una politica di Stato-sauri che non sanno dare risposte.

Cosa ci è piaciuto di più: il nuovo modello di rapporto tra le Piattaforme e la società proposto dall’autore, concepito non per distruggere ma per costruire, a partire dai singoli elettori e membri della comunità.

Technosapiens

Autore: Andrea Daniele Signorelli, giornalista impegnato nell’analisi dell’evoluzione della tecnologia.

Editore: D Editore.

Genere: un saggio su come l’essere umano si trasforma in macchina.

Pagine: 204.

Trama: dal presente degli smartphone al futuro dei visori in realtà aumentata, fino alle utopie delle interfacce cervello-computer: le tecnologie digitali si stanno fondendo con i nostri corpi, creando le condizioni per un’umanità più efficiente, razionale, veloce e misurabile. Ma chi ci guadagna davvero? E soprattutto: qual è il prezzo da pagare? Tra algoritmi, gig economy, dipendenze e cybersorveglianza, una proposta di nuove forme di resistenza digitale.

Consigliato a… chi vuole capire meglio i confini tra una società efficiente e una che rischia il collasso.

Cosa ci è piaciuto di più: il focus dell’opera sul rapporto tra essere umano e tecnologia, in grado di far riflettere su quanto, col tempo, sia l’uomo a essere diventato sempre più simile a una macchina e non il contrario.

Autrice: Alicia Aradilla, sociologa, consulente e formatrice specializzata in neurolinguistica.

Editore: Corbaccio.

Genere: un manuale che aiuta a rendere veramente smart il lavoro da casa.

Pagine: 144.

Trama: il volume offre numerosi suggerimenti per vivere al meglio quella che si può considerare una fase di transizione verso il vero telelavoro: spiega come creare un “ufficiocasa”, insegna a gestire in maniera ottimale impegni, emozioni e schemi mentali, svela i poteri di una routine ben congegnata e aiuta a sviluppare le necessarie abilità di teleleadership, con l’obiettivo di migliorare e bilanciare sempre di più il benessere lavorativo e privato.

Consigliato a… chi vuole scoprire nel dettaglio l’arte del telelavoro per diventare più produttivo e professionale.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autrice di aiutare a far fronte allo stress con una serie di osservazioni e di suggerimenti mirati, che giovano alla nostra posizione sul mercato del lavoro, ma anche alla nostra vita domestica.