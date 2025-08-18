“Polo Nord”: storia (epica) di un’ossessione
"Polo Nord": storia (epica) di un'ossessione

di Redazione Il Libraio 18.08.2025

Pochi luoghi sulla Terra suscitano l’inquietudine e il fascino esercitati dal Polo Nord. Ne parla in un libro Erling Kagge, il primo uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria e il primo a raggiungere i “tre poli” – I particolari

Pochi luoghi sulla Terra da sempre suscitano l’inquietudine e il fascino esercitati dal Polo Nord. Per millenni, da Erodoto in avanti, viaggiatori, cartografi, scienziati si sono interrogati sul punto più settentrionale del pianeta. E fu soltanto con le prime, leggendarie spedizioni guidate da Fridtjof Nansen e Robert Peary all’inizio del Novecento che molti misteri vennero svelati.

Erling Kagge, che al Polo Nord ci è arrivato a piedi nella primavera del 1990, nel libro Polo Nord – Storia di un’ossessione (Einaudi Stile Libero, traduzione di Maria Teresa Cattaneo), ricostruisce le principali esplorazioni tra i ghiacci e restituisce la suggestione del silenzio, il bagliore, l’incanto di un luogo mitico.

erling kagge camminare e il silenzio

Kagge (nato a Oslo nel 1963) è stato il primo uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria e il primo a raggiungere i “tre poli“, ed è noto anche per libri come Il silenzio (2017) e Camminare (2018).

Polo Nord – Storia di un’ossessione è un libro su quel manipolo di visionari che ha inseguito un sogno magnifico e su un universo magico ma fragilissimo che sta mutando forse per sempre. Ed è presentato come “il racconto epico di un luogo quasi ultraterreno“, dove il sole resta alto nel cielo per sei mesi all’anno e si eclissa nella distesa di ghiaccio per altri sei…

