Erbario del corpo
Saggistica

“Saggistica per creature plurali”: la nuova collana “Remiganti”

Saggistica
di Redazione Il Libraio 09.07.2026

“Saggistica bizzarra e luminosa per creature plurali (e maggiorenni!)”. A settembre, Edizioni Piuma fa debuttare un nuovo spazio editoriale, “Remiganti”, dedicato “ai corpi, alle voci e alle storie che troppo a lungo sono rimaste ai margini”. A curare la nuova collana, Domitilla Pirro. Spazio a opere ibride che ricordano “che per sopravvivere alla realtà, nella sua assurda ricchezza, non si ha sempre bisogno di reinventarla. Basta saperla osservare” – I particolari e le prime uscite

Saggistica bizzarra e luminosa per creature plurali (e maggiorenni!)“. A settembre Edizioni Piuma fa debuttare un nuovo spazio editoriale, “Remiganti“, dedicato “ai corpi, alle voci e alle storie che troppo a lungo sono rimaste ai margini”. Una collana, quella curata da Domitilla Pirro, di opere non fiction “ibride, poetiche e perturbanti, capaci di attraversare linguaggio e immagine per restituire dignità e bellezza a ciò che eccede le classificazioni più tradizionali, e che intrecciano illustrazione e parola, realtà e immaginazione, catalogazione e racconto”.

Ogni volume, si spiega sempre nella presentazione del progetto, diventa infatti “una tavola tassonomica, una mappa, un erbario o un glossario dell’umano, pensato per chi desidera guardarsi attorno con curiosità e stupore”.

Erbario del corpo

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La nuova collana

L’obiettivo di una collana come “Remiganti”? “Interrogare con dolcezza spietata i miti del corpo unico, del genere imposto, della norma silenziosa, dentro libri da sfogliare in un lampo e meditare a lungo: saggistica bizzarra e luminosa che ricorda che per sopravvivere alla realtà, nella sua assurda ricchezza, non si ha sempre bisogno di reinventarla. Basta saperla osservare“, spiegano dalla casa editrice.

Non a caso, infatti, il nome della collana prende ispirazione dalle penne remiganti, le piume lunghe e robuste che permettono agli uccelli di spiccare il volo e attraversare l’aria. Un’immagine “che racconta l’ambizione del progetto: offrire strumenti per guardare più lontano, cambiare prospettiva e dare spazio a voci, esperienze e immaginari che meritano finalmente di essere ascoltati”.

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Le prime uscite

Le prime uscite sono Erbario del corpo, di Domitilla Pirro e autrici e autori vari, con le illustrazioni di Giulia Ferla (in uscita a settembre), Breviario di Icone Queer di Luca Starita (illustrato da Giacomo Agnello Modica), a febbraio 2027, e Dizionario di parole in corso di Vera Gheno, illustrato da Paolo d’Altan, a maggio del prossimo anno.

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Erbario del corpo, la prima uscita in arrivo, è presentato come “un atlante emotivo-anatomico in cui il corpo viene raccontato attraverso il linguaggio degli erbari, della botanica e dell’anatomia antica“. Il volume nasce da anni di pratica didattica intorno alla scrittura e al corpo: un lavoro d’aula diventato ricerca condivisa, poi raccolto e riorganizzato in forma editoriale dalla curatrice. Per questo, Erbario del corpo “è anche un libro interessante per formatrici, formatori e insegnanti, oltre che per lettrici e lettori in cerca di un oggetto narrativo e visivo non convenzionale”.

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La casa editrice

Ricordiamo che Edizioni Piuma è una casa editrice indipendente con un catalogo (finora) dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Francesca Di Martino, a capo del marchio, spiega così la scelta di aprire al pubblico adulto: “Perché un’editrice per ragazze e ragazzi decide di voler pubblicare per adulti? Con un saggio, poi? Be’, semplicemente perché non è il momento di stare fermi. Questo periodo tortuoso, ridondante di caos e scenari per nulla sereni, fa pensare e anche molto. Ho deciso di darmi un compito: orientarmi. L’ho fatto con una nuova collana…”.

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