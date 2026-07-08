Book Pride Genova: dal 9 all’11 ottobre torna la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente

Book Pride torna a Genova dal 9 all’11 ottobre con incontri, laboratori e ospiti come Anne Cathrine Bomann, Antje Rávik Strubel, Claudia Durastanti e Francesco Pacifico. Al centro dell’edizione il tema della speranza, insieme agli omaggi a Grazia Deledda, Carlo Collodi e Ingeborg Bachmann – I particolari

Dal 9 all’11 ottobre 2026 torna a Genova Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria. Tre giorni dedicati alla letteratura e all’editoria, con ospiti, dialoghi, presentazioni e laboratori.

Il tema dell’edizione 2026 prende ispirazione da uno dei componimenti più celebri di Emily Dickinson: “La speranza è la cosa con le piume”. Un filo conduttore tra l’attualità e il passato, che “ben permea la città di Genova” che quest’anno ricorderà i 25 anni dai fatti del G8.

A coordinare il programma editoriale sarà Francesca Mancini, insieme alle curatrici Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, affiancate da Federica Antonacci per le proposte editoriali. Le sezioni Book Young e Book Comics saranno curate rispettivamente da Valentina De Poli e Federico Vergari.

Gli ospiti di Book Pride Genova 2026

Tra gli ospiti internazionali saranno presenti la scrittrice danese Anne Cathrine Bomann, che presenterà La stagione dell’acquario (Iperborea), e la tedesca Antje Rávik Strubel, autrice di L’influsso dei fagiani (Voland).

Il programma darà spazio anche all’attualità: la condizione delle donne in Iran sarà al centro dell’incontro che seguirà la proiezione del documentario A War on Women, con la regista Raha Shirazi, l’attivista Sharareh Mogadasi e Pegah Moshir Pour, scrittrice e tra le principali voci italiane impegnate sui diritti delle donne iraniane.

In occasione dell’anniversario del G8 di Genova, la giornalista Annalisa Camilli porterà in scena Limoni live, reading tratto dal podcast di Internazionale, dedicato alle giornate del luglio 2001 e alla loro eredità nella memoria civile italiana. Gli stessi eventi saranno raccontati anche attraverso il fumetto in uno degli appuntamenti di Book Comics.

Tra gli altri incontri in programma, Claudia Durastanti e Francesco Pacifico dialogheranno su scrittura, podcast e relazioni contemporanee, Violetta Bellocchio ripercorrerà il suo memoir Il corpo non dimentica (66thand2nd), mentre Giuseppe Pastore presenterà il volume La migliore delle ipotesi – Dieci atleti olimpici e il giorno della vita (66thand2nd). Spazio anche alla crisi climatica con un confronto dedicato all’Artico e alle sue trasformazioni geopolitiche, e alla riflessione sul rapporto tra tecnologia e rappresentazione del femminile con Lavinia Mannelli, autrice di Tecnoeva (effequ).

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Tra anniversari, omaggi e nuove sezioni

Tra le novità dell’edizione 2026, sarà a Genova – dopo l’appuntamento a Milano – Acrobate, il progetto dedicato alle scrittrici che hanno trasformato la letteratura in un gesto insieme estetico e politico. Non mancheranno tributi a Grazia Deledda – nel centenario del Premio Nobel -, Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e Carlo Collodi.

Per la prima volta arriverà inoltre La cassetta degli attrezzi femminista, progetto itinerante che racconta la storia dei movimenti femministi italiani attraverso una serie di oggetti simbolici.

Gli appuntamenti per scuole e famiglie

Come da tradizione, grande attenzione sarà dedicata ai più giovani attraverso la sezione Book Young, realizzata in collaborazione con la rivista Andersen.

Tra gli ospiti figurano Bruno Zocca, SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” 2026, lo scrittore e illustratore Sergio Olivotti, e l’illustratore Manuele Fior.